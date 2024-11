Google introduceert eigen versie van Slack’s Huddles

Google Chat lanceert een nieuwe functie voor ‘instant voice meetings’. Het bedrijf lijkt geïnspireerd door Slack’s Huddles. De functionaliteit stelt gebruikers in staat om naadloos over te schakelen van een chatgesprek naar een spraak- of videogesprek. Dit maakt realtime samenwerking eenvoudig en efficiënt.

Slack introduceerde Huddles in 2021 als een eenvoudige manier om audiogesprekken in realtime te voeren, met een uitbreiding in 2022 die videomogelijkheden toevoegde. Deze functie werd al snel populair in hybride en remote werksettings door zijn eenvoud en directe toegankelijkheid. Google volgt nu met een soortgelijke tool in Google Chat en noemt deze eveneens ‘Huddles’. Dit blijkt uit een bericht van TechCrunch.

Aanpasbaar aan vergaderbehoeften

Gebruikers kunnen een Huddle starten door in een Google Chat-venster op het vervolgkeuzemenu naast het belpictogram te klikken en de optie ‘Huddle starten’ te kiezen. Het gesprek begint als een audio-oproep, maar kan eenvoudig worden uitgebreid met videomogelijkheden of schermdeling. Dit maakt het flexibel en aanpasbaar aan verschillende vergaderbehoeften. Zodra de Huddle actief is, kan het venster worden aangepast of verplaatst, zodat multitasking mogelijk blijft.

De integratie met Google Meet biedt extra voordelen, stelt Google zelf. Huddles kunnen indien nodig worden uitgebreid naar een volledige online vergadering. Dit maakt de functie handig voor situaties zoals het snel afstemmen met een collega over een project, brainstormen in kleine groepen, of het bespreken van een dringende kwestie zonder tijd te verliezen.

Vergadermoeheid beperken

Google benadrukt dat Huddles bijdragen aan het verminderen van vergadermoeheid, een veelvoorkomend probleem bij hybride werkers. In plaats van lange discussies via e-mail of chat, biedt de directe communicatie in een Huddle een efficiënter alternatief. Daarnaast blijven gebruikers flexibel, omdat ze tijdens een Huddle gemakkelijk kunnen schakelen tussen taken of in de Chat-omgeving kunnen blijven werken.

Betere samenwerking binnen teams

Met de introductie van Huddles hoopt Google de samenwerking binnen teams te verbeteren en tegelijkertijd de voordelen van eenvoudige, directe en realtime communicatie optimaal te benutten.