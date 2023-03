De crisis rondom de Silicon Valley Bank (SVB) gaat gevolgen hebben voor de investeringen in de techsector. Niet alleen Amerikaanse bedrijven krijgen er naar verwachting mee te maken, maar ook bedrijven in Nederland.

Dat stellen Nederlandse experts tegenover het Financieele Dagblad. Volgens Rinke Zonneveld, CEO bij het publiek-private investeringsfonds Invest-NL zal het investeringsklimaat nog guurder worden. Startups en scale-ups krijgen een extra ‘knauw’ en de impact van deze crisis is volgens hem ongewis. Zonneveld vindt het jammer dat de SVB nu het loodje heeft gelegd. Recent was Invest-NL nog met de bank in gesprek over uitbreiding in Europa en een mogelijke vestiging in Nederland.

Onder meer werd met de SVB gesproken over het verlenen van schuldhulpverlening, iets waar Nederland nog van kan profiteren, zegt Maurice van Tilburg, bestuurder bij belangenvereniging Techleap. Ook op het gebied van de financiering van zonne-energie speelde de SVB een grote rol. Ook dit marktsegment gaat het nu lastiger krijgen.

Gevolgen Nederlandse techstartups in VS

Vooral Nederlandse (tech)bedrijven die in de VS activiteiten willen ontplooien gaan de gevolgen van de crisis merken. In de VS is het de laatste tijd al lastig kapitaal op te halen. Dat wordt nu alleen maar moeilijker. Het omvallen van de bank is een negatief signaal in een markt waarin de waarderingen van techbedrijven al dalen. Veel bedrijven die het komende jaar een investering nodig hebben, zullen het mogelijk niet gaan redden, zo geeft Oliver Binkhorst van DutchTechInc aan.

Daarnaast verdwijnt er met de SVB een groot netwerk waarvan Nederlandse bedrijven konden profiteren, zegt Techleap. Desgevraagd door het FD kan het Nederlandse consulaat in San Francisco nog niet aangeven welke gevolgen de bankcrisis heeft voor zijn eigen stimuleringsprogramma’s voor techstartups.

Andere investeerders hopen dat de onrust over de bank niet naar Europa overslaat.

Licht optimisme in verschiet

Over de toekomst maken de verschillende ondervraagde Nederlandse techstartup-experts zich zorgen. Onder meer kunnen zij niet goed inschatten of de eventuele kopers van de boedel van SVB de investeringsactiviteiten gaan voortzetten. Onlangs werd bekend dat in het VK de bank HSBC de SVB-vestiging in Londen overneemt.

Desondanks heerst er ook toch nog wel een klein beetje optimisme. Binkhorst verwacht dat als alle SVB-investeringsactiviteiten wegvallen, Silicon Valley toch wel met nieuwe initiatieven komt. Misschien zelfs een nieuwe bank.

Volgens Zonneveld laat de crisis zien dat Amerikaans investeringskapitaal nog steeds een grote rol speelt in het Europese techecosysteem. Nu deze investeringen haperen, wordt het tijd in te zien dat techstartups te veel van dit geld afhankelijk zijn geworden en dat het misschien anders moet. De discussie die hierover ontstond, kan alleen maar als winst worden gezien.

Andere Nederlandse techondernemers geven aan dat de tijd dat zoveel techgeld zich op één plek bevindt, nu verleden tijd is. Veel techstartups zijn daarom nu gaan nadenken hun kapitaal over meerdere banken en rekeningen te spreiden.

Lees ook: Nederlandse techstartups ook getroffen door crash Silicon Valley Bank