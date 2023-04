Amazon heeft zijn kwartaalomzet en -winst bekendgemaakt, die de verwachtingen overtroffen. De groei van het bedrijf in clouddiensten zal naar verwachting te maken krijgen met een vertraging.

Volgens de CFO van Amazon, Brian Olsavsky, daalde de omzetgroei in april ongeveer vijf procentpunten ten opzichte van het eerste kwartaal omdat cloudklanten probeerden hun rekeningen te verlagen. Amazon heeft hierop gereageerd door klanten te helpen kosten te besparen en langdurige relaties op te bouwen.

Het nieuws leidde tot een daling van het aandeel met twee procent en benadrukte een hachelijk moment voor het bedrijf. Amazon-CEO Andy Jassy heeft geprobeerd te snijden in de uitgaven van de vele divisies van het bedrijf in reactie op wat hij een onzekere economie noemt.

Het bedrijf heeft ook te maken met concurrentie van Microsoft en Google, die spraakmakende kunstmatige intelligentie tools introduceren. Sinds november heeft Amazon aanzienlijk in de kosten gesneden, onder meer door plannen om 27.000 bedrijfsbanen te schrappen. Het personeelsbestand is met 10 procent gedaald, met 1,47 miljoen voltijdse en deeltijdse werknemers in het afgelopen kwartaal.

Amazon heeft ook hele diensten beëindigd, waaronder zijn Halo health trackers. Bovendien heeft het zijn nationale fulfilmentoperatie geherstructureerd om goederen dichter bij het winkelend publiek te brengen en ze sneller en goedkoper te leveren.

De impact van de vertraging

Ondanks deze inspanningen wordt de vertraging van Amazons cloud door analisten omschreven als “enorm” in vergelijking met Microsoft en Google. De CFO van Amazon verklaarde dat de economie internationaal is opgeklaard, met dalende inflatie en toenemend consumentenvertrouwen.

Op de lange termijn heeft Amazon ondanks de vertraging vertrouwen in zijn clouddiensten, met een verschuiving naar de toepassing van generatieve AI, die tekst, beelden en andere content kan creëren uit gegevens uit het verleden, wat een enorme kans biedt voor Amazons cloud, die draait op eigen chips die het grootste deel van wat bedrijven met AI willen doen, en de nieuwe AI-tools van het bedrijf kunnen aandrijven.

Ondanks het financiële rapport van Microsoft deze week, dat de verwachtingen van analisten overtrof en business trok via AI, houdt Olsavsky vol dat Amazon geen verschuiving heeft gezien in de concurrentiebalans onder cloudproviders.

Lees ook: Intel boekt grootste verlies ooit