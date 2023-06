AWS wil mogelijk AI-chips van AMD-processors gebruiken. “We werken nog steeds samen aan waar dat precies zal landen tussen AWS en AMD”, geeft Dave Brown van Amazon aan.

Dat tekent Reuters op. Tijdens een recent AMD-event stelde Brown, vice president of elastic compute cloud bij Amazon, dat AWS en AMD samenwerken aan het ontwikkelen van AI-processors.

Wel houdt hij een slag om de arm door aan te geven dat het nog niet duidelijk is wat deze specifieke samenwerking gaat opleveren. Ook geeft de techgigant geen uitsluitsel of het de nieuwste AMD MI300-processors voor zijn cloudinfrastructuur gaat gebruiken.

Geen interesse in DGX Cloud

Een ander signaal is dat AWS niet naar Nvidia kijkt voor een samenwerking rond Nvidia DGX Cloud. Volgens Brown was het achterliggende businessmodel niet interessant. AWS ontwerpt liever zelf zijn eigen servers. Wel verkoopt het de Nvidia H100-processor voor onder meer AI-functionaliteit, maar alleen als onderdeel van een zelfontworpen systeem.

De laatste tijd gaan veel techpartijen in zee met Nvidia als het gaat om specifieke processors voor AI-doeleinden. In een recente podcast gingen we in op deze ontwikkeling.

Strategie AMD

Tijdens het AMD-event heeft CEO Lisa Su ook een nieuwe strategie aangekondigd om (grote) cloudaanbieders over te halen AMD-processors voor AI-diensten te gebruiken.

De chipfabrikant zou deze bedrijven hiervoor een menu van mogelijkheden willen bieden, zodat zij de juiste systemen voor AI-diensten kunnen bouwen. Klanten kunnen vrij uit de menu-opties kiezen op basis van standaardverbindingen.

