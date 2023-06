Een timerbug zorgt ervoor dat AMD’s chips na ongeveer drie jaar vastlopen, tenzij ze opnieuw worden opgestart.

Een revisiegids voor de AMD EPYC 7002 Rome serverprocessor onthult dat een chipkern kan vastlopen na 1.044 dagen uptime (ongeveer drie jaar). In de revisiegids, uitgegeven in april 2023, staat dat een core zal falen om CC6 af te sluiten na ongeveer 1044 dagen na de laatste systeemreset. De faaltijd kan variëren afhankelijk van het spreadspectrum en de REFCLK-frequentie.

Tom’s Hardware meldde het probleem deze week. Het merkte op dat de bug “ervoor kan zorgen dat een core op de chip blijft hangen na 1.044 dagen uptime (~2,93 jaar), waarna je de server moet resetten om de chip correct te laten werken”.

In de revisiegids staat ook dat AMD het probleem niet zal oplossen. De oplossing is echter eenvoudig. Gebruikers moeten ofwel opnieuw opstarten voordat ze 1.044 dagen uptime hebben, waardoor de CPU wordt gereset om de 1.044 dagen “timer” opnieuw te starten, of de CC6-slaaptoestand uitschakelen.

AMD introduceerde de Rome CPU’s voor het eerst tijdens het Next Horizon Event in november 2018. De EPYC Rome chips zijn gebaseerd op de Zen 2 core architectuur en zijn enkele van de meest competitieve chips die AMD heeft geïntroduceerd voor de datacentermarkt.

Chip errata is gebruikelijk

“Met miljarden transistors in het spel zijn problemen onvermijdelijk”, merkt Tom’s Hardware op. “Het is niet ongewoon dat een chip duizend of meer errata/bugs heeft die worden gecorrigeerd in nieuwere versies van de chip of met firmware tweaks voor de lancering”.

Als referentiekader moeten we opmerken dat Intel’s 8th-gen meer dan 150 vermelde errata heeft die nog steeds bestaan, en die chips werden in 2017 gelanceerd. “We weten niet hoeveel errata de Rome-chips hebben gehad, omdat AMD de lijsten heeft verwijderd voor errata die zijn opgelost”, aldus het artikel. “We weten echter wel dat er nog 39 errata over zijn, wat eigenlijk niet zo slecht lijkt tegen de achtergrond van Intel.”

