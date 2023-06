AMD heeft de nieuwe Instinct MI300X versneller aangekondigd. Daarnaast heeft het bedrijf het ondersteunende ROCm software-ecosysteem voor datacenterversnellers onthuld.

De nieuwe productlijn is ontworpen om generatieve AI-workloads aan te kunnen die diensten als OpenAI’s populaire ChatGPT aansturen. Generatieve AI vertrouwt op Large Language Models (LLM’s) om mensachtige interacties te creëren en conversatiegericht te reageren op vragen. LLM’s zijn zeer data-intensief en vereisen veel rekenkracht om te implementeren.

Nvidia domineert momenteel het landschap van generatieve AI-chips, met een enorm marktaandeel van tussen de 80 procent en 95 procent, volgens analisten. Met de introductie van de Instinct-productlijn hoopt AMD voet aan de grond te krijgen in die markt.

AMD ziet “strategische groei” in AI

De voorzitter en CEO van AMD, Dr. Lisa Su, zei dat “AI de bepalende technologie is die de volgende generatie computers vormgeeft en de grootste strategische groeikans voor AMD”. Ze voegde eraan toe dat AMD “laserfocus heeft op het versnellen van de inzet van AMD AI-platforms op schaal in het datacenter”. Daarnaast beweert ze dat AMD wordt ondersteund door een “groeiend ecosysteem van ondernemingsklare AI-software die is geoptimaliseerd voor onze hardware”.

De MI300X is gebaseerd op de next-gen AMD CDNA 3 versnellerarchitectuur en ondersteunt tot 192 GB HBM3-geheugen. Dit moet zorgen voor de reken- en geheugenefficiëntie die nodig is voor de training van grote taalmodellen en inferentie voor generatieve AI-workloads, legt AMD uit in een persbericht.

De chiphardware wordt ook ondersteund door het nieuwe ROCm-software-ecosysteem van het bedrijf voor datacenterversnellers. De integratie van de MIX300-serie versnellers en ROCm “stelt ontwikkelaars in staat om te beschikken over een uitgebreide reeks AI-modellen, aangedreven door PyTorch, die compatibel zijn en klaar voor gebruik ‘out of the box’ op AMD-versnellers”, aldus het bedrijf.

Na de aankondiging merkte SiliconANGLE op dat AMD’s aandelen “met meer dan 3 procent waren gedaald op wat volgens analisten een gebrek was aan belangrijke aankondigingen van klanten met betrekking tot de MI300X”. AMD laat normaal gesproken grote bedrijven zien die als early adopters van zijn nieuwe hardware zullen fungeren, maar deed dat niet voor de lancering van de Instinct. Het bedrijf gaf ook geen prijsinformatie voor de MI300X.

Tip: ‘AWS overweegt nieuwe AI-chips AMD’