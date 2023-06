Cloudflare voorziet het Cloudflare One SASE-platform van een update. De features Digital Experience Monitoring en Fleet Status bieden klanten meer inzicht in de connectiviteit van eindgebruikers en de netwerkprestaties van individuele verbonden devices.

De dienst Digital Experience Monitoring (DEX) moet ervoor zorgen dat bedrijven hun op afstand werkend personeel een consistente, betrouwbare en zeer veilige internetervaring hebben.

DEX houdt de prestaties, betrouwbaarheid en snelheid nauw in de gaten. Het geeft beheerders real time inzichten voor directe actie. Hierbij helpt Synthetic Application Monitoring. Deze functionaliteit faciliteert ingeplande HTTP GET-verzoektests voor het monitoren van belangrijke applicaties. Deze tests komen vanuit meerdere punten in het Cloudflare-netwerk om echte gebruikerservaringen te simuleren.

Overige DEX-features zijn het monitoren van responsetijd van verschillende locaties, het identificeren van trends, piekmomenten en mogelijk problemen, het transformeren van ruwe data in duidelijke informatie voor netwerkoptimalisatie en het visualiseren van HTTP statuscodes.

Fleet Status

De nieuwe Fleet Status-functionaliteit is een monitoringstool voor real time inzicht in de status van alle client devices. De tool geeft onder andere inzicht in verbindingspatronen en -locaties

De tool biedt daarnaast een real time snapshot van de status van een netwerk en geeft afwijkingen aan. Bovendien verzorgt het datavisualisaties en gedetailleerde inzichten per verbonden device en time-series charts om ruwe data in werkbare inzichten te transformeren.

Beide diensten zijn nu in bèta voor klanten van Cloudflare One beschikbaar.

