Cloudflare heeft Observatory aangekondigd. De tool moet bedrijven helpen bij het efficiënter meten van de laadsnelheid van hun websites.

De tool meet prestaties. Dit kunnen bedrijven bijvoorbeeld inbouwen in websites die ze willen monitoren. Wanneer gebruikers een website bezoeken waarop de beacon is ingeschakeld, verzamelt Cloudflare gegevens over de snelheid waarmee content in hun browser wordt gedownload.

Observatory kan synthetische gegevens gebruiken om de websiteprestaties te meten door gebruikersverkeer te simuleren en responstijden te meten. Synthetisch verkeer is vooral handig wanneer echte gebruikersgegevens niet beschikbaar zijn. Dit kan het geval zijn tijdens de testfase van een nieuwe websitefunctie in ontwikkeling.

Om synthetische prestatiegegevens te genereren, vertrouwt Observatory op een open-source tool genaamd Lighthouse, ontwikkeld door Google in 2021. Lighthouse kent een score van 0 tot 100 toe om de snelheid van een website weer te geven en biedt daarnaast verschillende gedetailleerde prestatiegegevens.

Uitgebreide mogelijkheden

De belangrijkste mogelijkheden van Observatory zijn onder andere regionale tests, waarmee de significante variatie in laadsnelheden van webpagina’s op basis van de geografische locatie van gebruikers wordt aangepakt. Door gebruikersverkeer uit verschillende regio’s te simuleren, helpt de tool bedrijven bij het identificeren van websitevertragingen die van invloed kunnen zijn op specifieke markten.

Naast het identificeren van prestatieproblemen biedt Observatory ook suggesties voor verbetering. Het kan bijvoorbeeld ongebruikte JavaScript-code markeren die moet worden verwijderd om de bandbreedtevereisten van gebruikers te verminderen. De tool benadrukt ook functies van Cloudflare’s platform die de snelheid van websites kunnen verbeteren.

Observatory is toegankelijk op zowel de gratis als de betaalde niveaus van het Cloudflare-platform. De betaalde plannen bieden de mogelijkheid om meer synthetische gebruikersverkeerstests per week uit te voeren.

