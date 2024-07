SAS brengt tool naar Microsoft Fabric: AI vertalen naar zakelijke uitkomsten

De SAS Decision Builder combineert AI-modellen, regels en logica in een workflow om tot betere besluiten te komen.

SAS Decision Builder is een nieuwe Microsoft Fabric-workload die de analytics-levenscyclus stroomlijnt door bedrijven te helpen bij het ontwerpen, integreren en deployen van modellen en besluiten. Het voordeel van de combinatie met Microsoft is dat het bedrijven toegang biedt tot data in Fabric OneLake. Gebruikers kunnen besluiten testen, aanpassen en draaien binnen de Fabric-omgeving, om zo ook op marktveranderingen te anticiperen en te voldoen aan zakelijke behoeften.

Microsoft lanceerde Fabric vorig jaar en biedt hiermee een basis voor bedrijfsdata en AI-toepassingen. Op het platform komen data- en analytics-tools samen. Op die manier moeten data- en business professionals beter het potentieel van data benutten en een goede datafundering kunnen leggen.

Combinatie

Met de SAS-workloads op Fabric kunnen business analisten en domeinexperts toegang krijgen tot decision flows en bedrijfslogica ontwerpen in een low-code omgeving. Ook krijgen ze toegang tot machine learning en LLM’s voor het beheren en afronden van de besluitlevenscyclus. Daarnaast is er inzicht in hoe regels ontwikkeld zijn, zodat gebruikers dataflows kunnen volgen en begrijpen hoe besluiten tot stand komen.

De integratie breidt de Azure AI Services verder uit. SAS decision intelligence ondersteunt generatieve AI-elementen direct in een decision flow. Door de analysemogelijkheden van LLM’s te combineren met voorspellende AI wordt de datapool uitgebreider. Dit biedt de optie om scenario’s te draaien, uitkomsten te analyseren en persoonlijke klantervaringen te leveren.

SAS Decision Builder is per direct als private preview beschikbaar op Fabric.

