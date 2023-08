Uitbreiding van partnership tussen Microsoft en Pure Storage brengt voordelen van Pure Block Store naar VMware-omgevingen in Azure.

Pure biedt al heel lang Cloud Block Store aan, zowel bij Azure als AWS. Hiermee kunnen klanten hun block storage kosten behoorlijk verlagen, is het verhaal vanuit Pure. Daarnaast kunnen klanten ook gebruikmaken van alle diensten die Pure hier vanuit een SaaS-benadering op kan leveren. Denk hierbij onder andere aan diensten rondom ransomware en/of disaster recovery. Vanaf nu zijn deze mogelijkheden ook beschikbaar voor Azure VMware Solution (AVS). Dit moet ertoe leiden dat klanten eenvoudiger en sneller naar de cloud kunnen migreren met hun block-storage workloads.

Betere schaalbaarheid

AVS maakt binnen Microsoft Azure gebruik van een hyperconverged architectuur. Een van de nadelen hiervan is dat het niet zo goed schaalt. Dat wil zeggen, als je gaat opschalen, moet je niet alleen storage opschalen, maar ook compute. Dat zorgt aan het einde van de maand of het einde van het jaar voor een stevige rekening voor organisaties, terwijl de extra compute niet eens nodig is.

Om dit probleem op te lossen, heeft Pure samen met Microsoft binnen een paar maanden een koppeling gemaakt tussen Cloud Block Store en AVS. Deze uitbreiding van de bestaande samenwerking tussen de twee partijen koppelt de opslag los van de compute. “Zonder Pure moet je al heel snel naar heel veel AVS-nodes”, volgens Remko Deenik, Technical Director Europe bij Pure Storage. We spraken hem kort naar aanleiding van dit nieuws. Dat willen organisaties uiteraard niet, want dat is te duur. Met Cloud Block Store gekoppeld aan AVS moet je veel minder nodes afnemen. Hij heeft het over besparingen tussen 42 en 56 procent. “De cloud hoeft dus niet per se duur te zijn”, voegt hij er nog aan toe.

Voor Microsoft betekent dit overigens niet dat klanten minder gaan uitgeven op Azure. Dat zou je wellicht denken, gezien het voornamelijk kostengedreven verhaal. Veel klanten werken binnen Azure met een zogeheten committed spend, een bedrag dat ze sowieso uitgeven aan Azure. De nieuwe koppeling tussen Pure en Microsoft zorgt ervoor dat ze deze uitgaven elders binnen de Azure-omgeving kunnen doen.

Toegang tot diensten van Pure

De meerwaarde van de koppeling tussen Pure en AVS zit hem eerst en vooral in kostenbesparing, zoveel is duidelijk. Dat begint zoals al aangegeven al met het uit elkaar trekken van storage en compute. Daarnaast kunnen gezamenlijke klanten de compressie- en deduplicatietechnologieën van Pure gebruiken voor datareductie voor VMware-workloads in Azure. Er is binnen dit nieuwe aanbod ook een integratie met Premium SSD v2, de nieuwste storage-oplossing binnen Microsoft Azure. Dat moet er volgens Pure ook voor zorgen dat de infrastructuurkosten met twee derde afnemen. Deze kostenreducties moeten ervoor zorgen dat klanten sneller en beter naar de cloud kunnen migreren.

Het gaat echter niet alleen om het kostenplaatje. Pure biedt ook allerlei extra diensten aan binnen Purity, het OS van het bedrijf. Denk hierbij aan Pure Storage Safemode Ransomware Data Protection. Hiermee kun je de snapshots van de data continu beschermen en direct herstellen. Deze dienst was al beschikbaar voor Pure-klanten met on-prem VMware-omgevingen op FlashArray, maar is nu dus ook te gebruiken binnen de nieuwe integratie tussen AVS en Cloud Block Store. Op het gebied van DR zijn ook Purity Data Services zoals ActiveCluster, ActiveDR en Purity CloudSnap beschikbaar. Hiermee moet het mogelijk zijn dat data altijd optimaal en op de juiste plaats wordt beveiligd.

Tot slot wijst Deenik ook nog op de beschikbaarheid van VM Analytics binnen deze nieuwe samenwerking. Pure bood dat al aan voor on-prem VMware-omgevingen, maar dit komt nu dus ook beschikbaar voor AVS. Met VM Analytics kun je nu ook goed troubleshooten in de cloud, iets wat altijd erg lastig is geweest. Het doel is om alles end-to-end inzichtelijk te maken. Deze dienst wordt volledig geleverd door Pure, maar is gebaseerd op metrics vanuit VMware. Die consolideert Pure in een enkele omgeving. Het gaat hier dus niet om nieuwe data, maar wel om het beter presenteren van bestaande data.

Pure Storage Cloud Block Store voor AVS is op dit moment in public preview voor klanten van beide bedrijven.

