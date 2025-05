Nutanix en Pure Storage integreren om VMware-workloads af te vangen

Nutanix en Pure Storage slaan de handen ineen. Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) is vanaf nu volledig geïntegreerd met Pure Storage FlashArray over NVMe/TCP. Deze full-stack oplossing heft het gemunt op de grote aantallen VMware-workloads die naar verwachting elders zullen belanden.

Nutanix en Pure Storage doen de aankondiging tijdens Nutanix .NEXT 2025 te Washington DC, dat deze week wordt georganiseerd. Nutanix wil vandaag de dag keuzevrijheid bieden bij storage, waar het volgens SVP Product & Solutions Marketing Lee Caswell altijd ‘opinionated’ was.

Nu is storage in losgekoppelde vorm beschikbaar, via Dell, nu ook Pure Storage en tevens Cisco. Dit maakt het makkelijker om van VMware af te stappen, omdat de storage-laag behouden kan blijven en op de normale upgradecyclus vervangen.

Migratie volop bezig

Dat organisaties hun VM’s aan het migreren zijn, grijpen Nutanix en Pure Storage niet uit de lucht. Men haalt Gartner-onderzoek aan dat concludeert dat 50 procent van gevirtualiseerde workloads tegen 2028 bij 70 procent van VMware-klanten “op enterprise-schaal” zullen zijn vertrokken. De reden laat zich raden, maar voor alle duidelijkheid: dit komt door de verhoogde kosten die een onveranderd VMware by Broadcom-gebruik met zich meebrengt.

Zo zijn de push-factoren voor klanten duidelijk, maar Nutanix en Pure spreken liever over de voordelen. Zo moet het postuur omtrent “end-to-end cyberweerbaarheid” veel beter zijn binnen Nutanix. Zo maakt Flow micro-segmentatie het onwaarschijnlijker dat een infrastructuur in zijn geheel downtime beleeft. Wat wel onderuit gaat, is automatisch weer op te krabbelen via disaster recovery-orkestratie. Naast dit aanbod uit Nutanix-huize kunnen gedeelde klanten met Pure Storage tevens at-rest versleuteling van hun data en SafeMode van een stevigere beveiliging profiteren.

Niet (weer) lock-in

De saga rondom de VMware-overname van Broadcom zal nog jaren (wellicht decennia) in het achterhoofd blijven van IT-beslissers. De belangrijkste les (één die organisaties keer op keer niet lijken te leren): wees niet gebonden tot één platform. Laat je dit wel het geval zijn, dan levert dit meermaals torenhoge kosten of ongewenste migraties op. Modernisering is zelfs gepland lastig, zeker als er hoge compliance-eisen zijn.

Volledig moderniseren hoeft al niet via Nutanix. Het is waarschijnlijk dat er altijd een hybrid cloud-mengelmoes blijft bestaan bij grotere organisaties, waardoor de belofte van één managementlaag voor alle omgevingen vanuit Nutanix aantrekkelijk klinkt. Flexibiliteit is dus het toverwoord, zoals ook blijkt met de keuze die de partnership behoudt. Immers is de partnership een match met alle door Pure Storage-ondersteunde hardwarebouwers: Cisco, Dell, HPE, Lenovo en Supermicro.

In de zomer van 2025 start early access voor de Nutanix-Pure Storage combinatie, wanneer channelpartners van beide partijen het kunnen aanbieden.