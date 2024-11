VMware stimuleert GenAI, cybersecurity en sovereign cloud

VMware voegt nieuwe ‘Advanced Services’ toe aan zijn Cloud Foundation (VCF). Deze moeten drie zaken van een digitaal bedrijf verbeteren: de ontwikkeling van GenAI-apps, cybersecurity-initiatieven en de overstap naar de sovereign cloud.

VCF zet sinds de aankondiging van versie 9 vol in op de private cloud en blijft daar tijdens VMware Explore 2024 in Barcelona op hameren. Het bedrijf heeft wel afgekeken van de voordelen van de public cloud en levert de schaalbaarheid en agility die in deze omgevingen te vinden zijn. Het private cloud-aspect zit hem in de cloud-beveiliging, -resilience en -prestaties.

De aankondiging brengt nog een uitbreiding mee van de Private Cloud Maturity and Optimization-tool. Die komt nu ook naar partners en geeft hun de benodigdheden om gebruikers de technische en financiële voordelen van een overstap naar de private cloud te tonen.

Bovenop die basis voegt VMware ‘Advanced Services’ toe. Deze worden door het bedrijf omschreven als een aantal kant-en-klare oplossingen die gebruikers kunnen toevoegen in hun private cloud-omgevingen.

Tanzu Data Services

Als eerste zet VMware in op het versnellen van de ontwikkeling van apps. Dit gebeurt met VMware Tanzu Data Services die integreren met VCF. Het eindresultaat moet een geautomatiseerde lifecycle management-oplossing zijn. Er wordt gedacht aan het maken van back-ups, patching van kwetsbaarheden en het instellen van open-source datadiensten waarin momenteel PostgreSQL, MySQL, RabbitMQ en Valkey zijn opgenomen.

Naast de ontwikkeling wordt er ingezet op het versneld mogelijk maken van AI-projecten. Het gaat om specifieke projecten van Azure AI Video Indexer van Microsoft, waar nu ondersteuning voor komt. De Azure Arc-dienst analyseert video en audio op basis van een dienst die in de cloud of op de edge kan draaien.

Beschermen en herstellen

Een tweede zaak waar de nieuwe diensten op inzetten is cybersecurity. Op dit vlak komen er voor gecompromitteerde bedrijven nieuwe herstelopties bij door ondersteuning van VMware Live Recovery voor Google Cloud VMware Engine (GCVE). “Samen zullen Broadcom en Google Cloud doorgaan met het ontwerpen, ontwikkelen en leveren van geavanceerde services waarmee bedrijven VMware-workloads veilig en kosteneffectief kunnen uitvoeren op Google Cloud”, zegt Mark Lohmeyer, VP Compute en AI Infrastructure bij Google Cloud over de toekomst van het partnership tussen de clouddienst en VMware.

Daarnaast voegt het bedrijf een laag GenAI toe aan vDefend Advanced Service voor VCF. Het gaat om een assistent die cybersecurity-teams proactief ondersteuning biedt bij de detectie en bescherming tegen dreigingen.

Een andere aankondiging tijdens VMware Explore in Barcelona is de uitbreiding op het VeloCloud SD-WAN-portfolio: Broadcom komt met VeloRAIN-architectuur voor VeloCloud