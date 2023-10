Google Cloud probeert zijn Cloud Spanner op een interessante manier in de markt te zetten. “Cloud Spanner kost nu de helft van Amazon DynamoDB”, is de blog getiteld. Scoort het buiten de prijs nog op andere vlakken beter dan DynamoDB?

Google Cloud voert enkele prestatieverbeteringen door aan Cloud Spanner: “biedt nu tot vijftig procent meer doorvoer en 2,5 keer zoveel opslag per node dan voorheen.” De opslag breidt hierdoor uit naar 10TB per node. In de bijbehorende blog wil het niet alleen de verbeteringen belichten, maar ook hoe significant veel het aanbod goedkoper is dan dit van concurrent AWS.

Cloud Spanner is een database-dienst van Google Cloud. Amazon DynamoDB is de tegenhanger van AWS van dit product. Het gaat om volledig beheerde producten, waarmee IT’ers de zorgen rondom hardware-provisioning, installatie, configuratie, replicatie en andere taken van het beheren en schalen van een database, uit handen geven.

Verbeteringen aan Cloud Spanner

Door de verbeteringen kan de dienst van Google Cloud tijdens piekprestaties 3 miljard opdrachten per seconde verwerken. “Met deze veranderingen biedt Spanner nu tot twee keer betere leesdoorvoer per dollar vergeleken met Amazon DynamoDB voor vergelijkbare workloads”, schrijven Jagdeep Singh, productmanager bij Google, en Pritam Shah, technisch direchteur voor het bedrijf.

DynamoDB kan er volgens de auteurs op zijn best 126 miljoen verwerken. Het gaat hier echter om cijfers uit de werkelijke metingen tijdens Prime Day. Google geeft echter de theoretische mogelijkheden van de dienst mee en op papier kunnen diensten altijd meer.

Strijd met marktleider

Google Cloud zal niet zomaar in de blog het vuur openen op AWS. De clouddienst van Amazon is nog steeds de marktleider. De meest recente cijfers van Synergy Research schrijven AWS een marktaandeel van ongeveer 32 procent toe. Google Cloud heeft daar ongeveer een derde van met 11 procent.

Het percentage gebruikers van Google Cloud neemt echter ieder kwartaal wel een klein beetje toe, terwijl er bij AWS kleine schommelingen zijn te zien, maar zeker geen stijgende lijn. Bovendien boekte de clouddienst van de zoekgigant dit jaar voor het eerst winst. Google Cloud heeft dan ook de troeven van een overzichtelijk cloudaanbod en kan ook klanten vanuit zijn Workspace-suite doorsluizen naar Google Cloud.

De cloudaanbieder zal niet van plan zijn deze positieve evolutie te verliezen. Daardoor wil het misschien steeds beter de strijd aangaan met de diensten van zijn concurrenten of met nieuwe oplossingen. Hoe dan ook krijgt de dienst Cloud Spanner van Google Cloud significante prestatieverbeteringen, zonder invloed te hebben op de kosten van de dienst. De wijzigingen komen in de komende maanden beschikbaar voor klanten.

