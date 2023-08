Google Cloud brengt drie nieuwe cloudopslag-diensten uit voor AI-workloads. Iedere dienst is ontworpen voor de behoeften van een specifieke AI-workload.

AI brengt nieuwe digitale mogelijkheden voor bedrijven, maar vergroot ook de bestaande opslagbehoefte. Net als andere digitale onderdelen van een bedrijf, kan ook AI in de cloud worden opgeslagen.

De ene AI-workload is alleen de andere niet en wordt gekenmerkt door de specifieke applicatie die de AI bevat en het achterliggende model dat deze AI aanstuurt. Over het algemeen kan men stellen dat de technologie een zware belasting vormt op vlak van benodige opslagruimte.

Google Cloud brengt nu drie cloudopslag-diensten uit om aan de specifieke behoeften van verschillende AI-workloads te voldoen.

AI-applicaties die veel rekenkracht vragen

AI-modellen trainen vraagt volgens Google enorme hoeveelheden rekenkracht. Voor dit scenario brengt de cloud-dienst Parallelstore uit. De dienst zou voorkomen dat rekenkracht wordt verspild door GPU’s constant data voor te schotelen die nodig is voor de optimalisering van het AI-model.

Parallelstore kan ook dienen voor AI-applicaties die rekenkracht opslurpen en snel moeten reageren. Google Cloud geeft aan de dienst hiervoor te baseren op de Intel distributed asynchronous object storage (DAOS)-architectuur, zodat alle nodes dezelfde toegangsmogelijkheden naar de beschikbare opslag hebben. Nog belangrijker is dat dat de virtuele machines waarin de GPU’s draaien op ieder moment toegang kunnen krijgen, wachten is niet nodig.

Data ophalen uit beheerde dienst Cloud Storage

Bedrijven die hun data al langer onderbrachten in de dienst Cloud Storage, kunnen AI-workloads aansluiten op Cloud Storage FUSE. Google Cloud zegt met de dienst vier voordelen te willen leveren: compatibiliteit, betrouwbaarheid, prestatie en draagbaarheid.

De nieuwe dienst geeft toegang tot data uit Cloud Storage, die in de dienst in verschillende onderdelen (buckets) zit verpakt en gescheiden, en maakt het mogelijk deze data te gebruiken alsof het lokale bestanden zijn.

Specifiek probeert de dienst een oplossing te bieden aan AI-workloads die semantische bestandssytemen vereist. Het gaat dus met andere woorden om AI-applicaties die hun eigen bestandssystemen nodig hebben om trainingsdata, modellen en checkpoints op te slaan en in te kijken.

De beloofde compatibiliteit en prestatie vloeien voort uit het feit dat Cloud Storage-buckets te gebruiken zijn zoals lokale bestanden. Betrouwbaarheid haalt de dienst uit de integratie met Go Cloud Storage client library. Draagbaarheid tot slot zit in de mogelijkheid om Cloud Storage FUSE in de bedrijfsomgeving te integreren als een Linux-pakket.

Google Cloud en NetApp

Voor de laatste dienst slaat Google Cloud de handen in elkaar met NetApp. De partijen introduceren Google Cloud NetApp Volumes waarmee klanten aan de slag kunnen om bedrijfsapplicaties uit Windows- en Linux-omgevingen over te brengen naar de cloud-dienst. Integratie van SAP- en VMware-workloads is verder mogelijk.

“Door onze samenwerking met Google Cloud uit te breiden, geeft NetApp de opslag- en datamanagementmogelijkheden van ONTAP als first-party service door aan Google Cloud-klanten waardoor het eenvoudig wordt om enterprise-grade storage te gebruiken in essentiele workloads, bestandsstorage te optimaliseren en Windows-, Linux-, SAP- en VMware-workloads te ondersteunen”, zegt Joost van Drenth, solutionsspecialist en field CTO bij NetApp, in een persbericht.

Het gaat hier niet om een cloudopslag-dienst die zich toespitst op AI-workloads, maar dient als opslag-dienst voor bedrijfsapplicaties, waarin AI zeker een plaats kan hebben. Overigens is Google Cloud NetApp Volumes gebaseerd op NetApp ONTAP-software, waardoor ook datamanagement en databescherming een onderdeel vormen van de dienst.

Terwijl de opslagbehoefte voor AI-workloads eerder een recente ontwikkeling is, had de integratie tussen Google Cloud en NetApp niet moeten wachten op deze behoefte. NetApp integreerde zijn oplossingen voor gegevensopslag- en -beheer eerder al in de cloud-diensten AWS en Azure. Door de integratie met Google Cloud, verstevigt het bedrijf nu zijn positie als gevestigde opslagdienst.

