Google Cloud heeft voor het eerst in 15 jaar winst geboekt. In het eerste kwartaal van dit jaar kwam de winst uit op 191 miljoen dollar (zo’n 173 miljoen euro).

Dat blijkt uit de financiële cijfers van moederbedrijf Alphabet. De omzet van Google Cloud kwam in het eerste kwartaal uit op 7,45 miljard dollar. Een aanzienlijke verbetering ten opzichte van een jaar eerder, toen de omzet nog 5,82 miljard dollar en het verlies 706 miljoen dollar waren.

Google Cloud omvat Google Cloud Platform, dat servers, opslag en diverse andere diensten verhuurt aan andere bedrijven om software te bouwen en uit te voeren, evenals inkomsten uit Google Workspace, de productiviteitssoftware van het bedrijf.

Alphabet draaide tot afgelopen kwartaal verlies op de cloudafdeling. Vorige week diende Alphabet bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission echter een verklaring in dat het bedrijfsinkomsten voor zijn cloud- en andere bedrijfssegmenten herziet, wat resulteert in lagere verliezen in 2021 en 2022.

Het goede nieuws voor Google Cloud compenseerde de dalende advertentie-inkomsten, die met 54,55 miljard dollar de verwachtingen overtroffen, maar lager waren dan het jaar ervoor. Google Search en andere inkomsten kwamen uit op 40,36 miljard dollar, tegen 39,62 miljard dollar in het voorgaande jaar, terwijl de advertentie-inkomsten van YouTube licht daalden tot 6,69 miljard dollar.

