De wereldwijde IT-uitgaven groeien dit jaar tot maar liefst 4,7 biljoen euro (5 biljoen dollar), geeft Gartner aan. Dit is iets meer dan een verdubbeling van de mondiale uitgaven in 2023.

Bedrijven gaan wereldwijd weer meer uitgeven aan IT, stelt Gartner in de verwachtingen die het voor 2024 heeft opgesteld. In totaal groeien de uitgaven dit jaar met 6,8 procent naar een bedrag van in totaal 5 biljoen dollar.

Dit is een verdubbeling van de uitgaven in het afgelopen jaar. Volgens het onderzoek stegen in 2023 de wereldwijde uitgaven aan IT met 3,3 procent. De verwachtingen van Gartner weerspreken de algemene angst dat de uitgaven aan IT dit jaar zouden achterblijven.

Redenen voor groei in 2024

Een belangrijke reden voor de groei van de IT-uitgaven zijn onder meer dat bedrijven nu gaan investeren in het plannen van generatieve AI-inzet, volgens Gartner. Dit is ondanks dat zij verwachten dat generatieve AI niet een even grote impact op het bedrijfsleven gaat hebben als eerdere trends zoals blockchain en IoT.

Volgens Gartner worden de uitgaven juist meer opgeschroefd door meer traditionele motieven als winstgevendheid en te verrichten werk.

IT-diensten nu leidende marktsegment

Meer specifiek wordt volgens Gartner in 2024 meer aan IT-diensten uitgegeven dan aan het traditionele marktsegment van communicatie. Hiermee wordt het IT-diensten-segment de grootse sector waar bedrijven hun geld in steken.

In totaal groeit het IT-diensten-segment in 2024 met 8,7 procent naar een totaal van 1,5 miljard dollar. In 2023 was de groei in dit segment nog 5,8 procent. Het communicatie-segment groeit dit jaar met 2,3 procent naar een totaal van 1,47 biljoen dollar.

Een ander marktsegment dat spectaculair stijgt, bestaat uit apparatuur. Daalden de uitgaven aan apparatuur in 2023 nog met maar liefst 8,7 procent, in 2024 stijgen deze uitgaven met 4,6 procent. Ook de uitgaven aan clouddiensten gaan met maar liefst 20,4 procent dit jaar groeien.

Kanttekening bij voorspellingen

Hoewel de onderzoekers van Gartner voor dit jaar mooie cijfers verwachten als het gaat om de wereldwijde IT-uitgaven, plaatsten zij toch een kanttekening die, als dat daadwerkelijke gebeurt, nog een impact kan hebben op de nu voorspelde gunstige IT-uitgaven.

Volgens Gartner is het best mogelijk dat de groei last gaat ondervinden van de zogeheten ‘veranderingsvermoeidheid’ en dat die kan omslaan in ‘veranderingsverzet.’ Hiermee bedoelen zij dat CIO’s op den duur gaan twijfelen over het aangaan van nieuwe contracten met leveranciers, het zich verbinden aan langetermijn initiatieven of om nieuwe leveranciers aan te nemen.

Voor ieder nieuw initiatief dat wordt gestart, willen CIO’s voortaan meer weten hoe risico’s worden tegengegaan en meer duidelijkheid over de uiteindelijke uitkomsten van hun IT-uitgaven, aldus de marktonderzoekers.

Lees ook: Meer voor minder: bedrijven staan voor de keuze, upgraden of vervangen?