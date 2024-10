Gartner: in 2025 flinke stijging IT-uitgaven dankzij GenAI

Bedrijven geven weer meer uit aan IT, constateren de marktspecialisten van Gartner. Voor 2025 voorspellen zij dat deze uitgaven met 9,3 procent stijgen ten opzichte van 2024. In totaal verwachten de experts dat volgend jaar wereldwijd in totaal 5,74 biljoen dollar (5,28 biljoen euro) aan IT wordt uitgegeven.

De verwachte groei van de uitgaven aan IT in 2025 komt onder meer voor rekening door het gebruik van GenAI, geeft Gartner in zijn overzicht aan. Op dit moment investeren bedrijven al flink in de benodigde infrastructuur voor dit soort oplossingen en toepassingen en ook proof-of-concepts, maar gaan ze in 2025 een stap verder naar echte productie-oplossingen.

Servermarkt gaat groeien

Dit betekent onder meer dat de servermarkt die GenAI moet ondersteunen in 2025 flink gaat opbloeien. In het komende jaar, verwacht Gartner, geven bedrijven in totaal 257 miljard dollar aan serverapparatuur uit. Tegen 2028 is dit 332 miljard dollar. Een verdriedubbeling vergeleken met 2023, toen nog 134 miljard dollar aan servers werd uitgegeven.

Uitgaven aan datacentersystemen, waar servers een onderdeel zijn, groeiden dit jaar met 35 procent. Volgend jaar gaat dat iets minder hard, voorspellen de markttonderzoekers. De verwachte groei in 2025 van uitgaven in dit overkoepelende marktsegment is 15,5 procent of ongeveer 50 miljard dollar. Uiteindelijk levert dit toch een uitgavenbedrag van 367,17 miljard dollar op, is de voorspelling.

Gartner plaatst bij de grote vraag naar GenAI wel een kanttekening. De marktspecialisten denken dat de hooggespannen verwachtingen die bedrijven hebben van GenAI, zullen dalen. Dit omdat LLM’s en de staat van de bedrijfsdata waar deze modellen uit putten, momenteel nog niet aan de huidige wensen en eisen kunnen voldoen. Er is dus meer kwaliteit en toepasbaarheid nodig, zowel in het geval van de LLM’s als de databronnen waar ze mee werken.

Software en IT-diensten aanjagers

Andere belangrijke IT-segmenten waarin bedrijven veel uitgeven, zijn software en IT-diensten. Naar verwachting groeien de uitgaven aan software in 2025 met 14 procent, naar een totaal van 1,23 miljard dollar. Voor dit jaar bedraagt die groei 11,7 procent. De uitgaven aan IT-diensten nemen komend jaar met 9,4 procent toe tot een bedrag van 1,73 miljard dollar. Voor dit jaar is dat 5,6 procent.

Ook voor deze segmenten zien de specialisten van Gartner weer een belangrijke rol weggelegd voor AI-gerelateerde projecten van bedrijven. Dit inclusief AI-uitgaven die te maken hebben met e-mail en productiviteitsoplossingen. In totaal voegen beide marktsegmenten in 2024 een bedrag van 6,6 miljard dollar toe aan de wereldwijde uitgaven en 7,4 miljard dollar in 2025 vanwege onder andere die GenAI-producten en -diensten.

Toekomstverwachtingen

Omdat Gartner hier verschillende typen uitgaven bij elkaar lijkt te pakken, is dat niet zo snel terug te zien in het staatje hierboven, dat juist per soort uitgaven de prognose laat zien, en dan ook nog eens zonder expliciet GenAI-uitgaven te noemen.

Voor de toekomt verwacht Gartner dat de wereldwijde IT-uitgaven blijven groeien, jaarlijks met 500 miljard dollar. Wanneer deze verwachte jaarlijkse groei zich daadwerkelijk voortzet, kunnen de wereldwijde IT-uitgaven tegen 2028 de grens van 7 biljoen dollar passeren, denken de marktspecialisten. Zoals in het artikel hieronder te lezen is (dat uit januari van dit jaar komt), heeft Gartner tussentijds de prognoses voor dit jaar naar boven bijgesteld.

