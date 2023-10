Het beschermen van investeringen, de opkomst van Builders en het leveren van waarde zijn de belangrijkste thema’s voor 2024.

Dat voorspelt analistenbureau Gartner bij de publicatie van de top 10 technologietrends voor volgend jaar. Bedrijven zouden het komende jaar vooral technologie inzetten om hun bestaande investeringen beter te kunnen beschermen op de langere termijn.

Belangrijke stappen die zij hiervoor willen nemen, zijn het stopzetten van ongecontroleerde (technologische) experimenten die geen enkele richting op gaan, een realistische ROI op te zetten voor projecten en ervoor zorgen dat innovatie op maat plaatsvindt en waar nodig kan worden hergebruikt.

Vijf van de tien technologische trends die Gartner voor 2024 signaleert, blijken in dit kader te passen. Specifiek gaat het hierbij om technologische trends als AI Trust, risico- en securitybeheer, het beheer voor ‘continous threat exposure’, industriële cloudplatforms, duurzame technologie en de democratisering van generatieve AI.

Iedereen software laten maken

Naast het beschermen van de investeringen, signaleert Gartner ook twee andere trends. In de eerste plaats de ‘Rise of the Builders’. Hiermee doelen de marktspecialisten op de kans die bedrijven nu hebben om iedereen software te laten maken.

Dit met behulp van een roadmap die niet-ontwikkelaars in staat stellen in nauwe samenwerking met de zakelijke praktijk zelf applicaties te laten ontwikkelen. Deze applicaties moeten daarbij op maat zijn voor hun bedrijfssector, bedrijfsvereisten en gespecialiseerde medewerkers.

De techtrends die Gartner hiervoor signaleert zijn platformengineering, het ontwikkelen van AI/AR-ondersteunde applicaties, industriële cloudplatforms, intelligente applicaties en duurzame technologie.

De derde en laatste trend die volgens Gartner in 2024 belangrijk wordt, is het leveren van (toegevoegde) waarde. Bedrijven moeten hiervoor meer opties ontwikkelen om winst te halen uit veranderende klanten, zoals mogelijkheden voor ‘algoritme-klanten’, het faciliteren van het gebruik van zich ontwikkelende digitale tools en het verbeteren van de vaardigheden van hun medewerkers