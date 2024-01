Internationaal onderzoeks- en adviesbureau Gartner voorspelt in 2024 een wereldwijde stijging van 8% in IT-uitgaven naar in totaal 4,6 biljoen euro. Voor veel organisaties is 2024 het jaar waarin ze tijdens de coronapandemie aangeschafte computerapparatuur gaan vervangen. Gartner verwacht hier een stijging van 4.8% in uitgaven aan elektronische toestellen. Maar kun je als organisatie beter compleet nieuwe apparatuur kopen of de huidige apparatuur upgraden?

Is het tijd voor organisaties om te upgraden?

Tijdens de coronapandemie moesten bijna alle bedrijven halsoverkop omschakelen: werken op kantoor maakte plaats voor thuiswerken. Met deze transitie kwam er een enorme druk op organisaties om voldoende toereikende apparatuur zoals laptops en desktops te voorzien en online omgevingen te faciliteren om deze verschuiving mogelijk te maken. Een deel van deze apparatuur is ondertussen aan vervanging toe.

Om die vervangingsmogelijkheden te evalueren, is het noodzakelijk om de prestatiebehoeften en prioriteiten van de organisatie en haar gebruikers onder de loep te nemen. Welke software en applicaties worden gebruikt? Werken deze volledig naar behoren of is er profijt van geüpgradede apparatuur? Het voornaamste risico van oudere hardware is dat de fabrikant die op termijn niet meer ondersteunt. Door op tijd te upgraden, beperken organisaties een eventuele downtime en maximaliseren ze betrouwbaarheid.

De nood voor upgrades van bepaalde producten verschilt natuurlijk per organisatie en is afhankelijk van het budget en de benodigde levensduur. De huidige hardware kan de prestaties belemmeren, want niemand werkt graag met trage laptops of systemen. Een upgrade kan dat oplossen. Daarnaast is verouderde hardware niet alleen vervelend voor werknemers, het creëert ook een risico voor cyberbedreigingen. Door regelmatig te evalueren, kunnen cybergevoelige gebieden worden geïdentificeerd die aan verbetering toe zijn.

Inzetten op efficiëntie en levensduur

Traditioneel zijn bedrijven geneigd om hun apparatuur regelmatig te vervangen, of het nu gaat om computers, servers, smartphones of andere technologische apparaten. Gelukkig erkennen organisaties steeds vaker de ecologische impact van hele systemen vervangen en kiezen ze in plaats daarvan voor het upgraden van bepaalde componenten zoals DRAM en SSD wanneer dat nodig is.

Bovendien kunnen veel apparaten tegenwoordig meer geavanceerde functies ondersteunen dankzij hardware- en softwareverbeteringen, ook als ze al ouder zijn. Door te upgraden in plaats van te vervangen en de levensduur van apparaten te verlengen, verlengen organisaties mogelijk de technische vernieuwingscyclus van 3-5 jaar. Upgraden biedt dus een

economisch voordeel door de lagere kosten en heeft daarnaast een duurzaamheidsvoordeel door gebruik te maken van bestaande systemen.

Upgraden van bestaande hardware voor de groei van nieuwe technologieën

Met de opkomst van o.a. Internet of Things (IoT), kunnen organisaties overwegen om te investeren in nieuwe hardware of in schaalbare cloudoplossingen. Uiteindelijk gaat het erom de juiste balans te vinden en elk grammetje capaciteit uit de infrastructuur en applicaties te halen voor de hoogst haalbare ROI. Door hardware up-to-date te houden, kunnen

organisaties opkomende technologieën omarmen, hun volledige potentieel ontsluiten en concurrerend blijven in dit digitale landschap.

Wees je ervan bewust dat upgraden niet altijd voldoende is; er kan nieuwe technologie nodig zijn omdat iets toch niet werkt op de oudere systemen. Een besturingssysteem dat “end-of- life” is, is een groot cyberbeveiligingsrisico. Verder bereiken bijvoorbeeld oude harde schijven met bewegende onderdelen een punt waarop ze goed voor de schroothoop zijn. In zulke gevallen moet je wel vervangen.

Wat als direct vervangen geen optie is?

Concurrentie is de drijvende kracht achter bedrijfsprestaties en het verhogen van het upgrade budget kan het marktaandeel vergroten. Maar voor sommige organisaties is het niet haalbaar om oudere systemen meteen te vervangen vanwege budgetbeperkingen of conflicterende prioriteiten. Een gefaseerde upgrade-aanpak is hier het meest geschikt:

Componenten vervangen die cruciaal zijn voor beveiliging, compatibiliteit of prestaties Gefaseerd migreren naar nieuwe systemen door te beginnen met een selectie van onderdelen of functies Upgraden naar technologieën die compatibiliteit bieden met huidige systemen Plan een 3-5-jarig stappenplan om infrastructuur en software volledig te vernieuwen

Vergeleken met vroeger, gebruiken we nu bijvoorbeeld veel meer video dan eerst, wat meer van de systemen vereist. De toename in het gebruik van AI is in de toekomst onvermijdelijk, en zal op zijn beurt nog meer rekenkracht, opslag en connectiviteit vereisen. Organisaties moeten dus voortdurend hun blik op de horizon richten, begrijpen wat er in het verschiet ligt en hier de planning op baseren voor de toekomst zonder enkel te vertrouwen op nieuwer is beter.

Dit is een ingezonden bijdrage van Kingston Technology. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.