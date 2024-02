De brancheorganisatie voor glasvezel en breedband groeit uit naar een ledentotaal van 87.

NLconnect ziet het verwelkomen van Axians, DataFiber, Euronet en LH Glasvezeltechniek als een kans om zijn platform verder te versterken, gericht op de nieuwe marktontwikkelingen. “Energiezuinige glasvezel- en 5G-netwerken zijn kritische bouwstenen”, reageert directeur NLconnect Mathieu Andriessen. “De komende jaren wordt in een heel veel woningen de glasvezelkabel in de meterkast afgemonteerd en voorzien we meer aansluitingen op de zakelijke markt. Ook zijn Private 5G-netwerken in opkomst.”

De branchevereniging stimuleert vanuit zijn rol innovatie, samenwerking, gezonde marktwerking en kennisuitwisseling in de connectiviteitssector. Leden zijn onderdeel van de gehele breedbandketen: van aannemers en leveranciers tot providers. Zo zijn grote partijen als Odido, Delta Fiber, Huawei Nederland en Youfone aangesloten bij NLconnect.

Vier nieuwe leden

Ook Axians is een organisatie van behoorlijke omvang, met zo’n 1500 medewerkers in Nederland. Het helpt private bedrijven, publieke organisaties en overheidsinstanties bij ICT-projecten. Hieronder valt ondersteuning bij telecominfrastructuur, waarbij Axians zich in het bijzonder richt op bedrijfs- en missiekritieke communicatie van klanten.

DataFiber levert op zijn beurt zakelijk internet en aanverwante diensten aan klanten die hun organisatie willen optimaliseren met het gebruik van internet. Het bedrijf specialiseert zich in de digitale infrastructuur, de netwerken, koppelingen, het internet en de clouddiensten waarmee organisaties werken.

Het andere nieuwe lid, Euronet, legt zich toe op de vraagstukken en problematiek bij het ontwerpen, realiseren en onderhouden van infrastructuur. Bedrijven uit de energie- en telecomsector kunnen bij Euronet aankloppen voor het definiëren en realiseren van oplossingen voor de aanleg van infrastructuur.

Tot slot het laatste nieuwe lid, LH Glasvezeltechniek. Deze partij legt glasvezel aan in Nederland en Duitsland. Het specialiseert zich met name in koper- en glasvezelverbindingen, ondergrondse infratechniek, datanetwerken en verlichtingstechniek.

