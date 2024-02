Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) blaast vandaag dertig kaarsjes uit. Het internetknooppunt groeide in die tijd uit tot één van de grootste knooppunten in de wereld. Met zijn sleutelrol voert het acties uit voor onder andere Amazon, Apple, Google, Meta en Microsoft.

AMS-IX ontstond op 1 februari 1994. De organisatie maakt verbindingen mogelijk tussen de netwerken van streamingdiensten, internet-, en cloudproviders. In dertig jaar tijd is het internetverkeer explosief toegenomen. AMS-IX heeft zich goed aan weten te passen aan die enorme groei en speelt vandaag nog steeds een sleutelrol in de wereldwijde connectiviteit.

“Bij AMS-IX waren we getuige van ongelooflijke mijlpalen, van de implementatie van de eerste IXP met photonic cross-connect (PXC)-apparaten tot de introductie van 10 GE-poorten begin jaren 2000”, plaatste het bedrijf zelf op LinkedIn. Om de gelegenheid te vieren, deelt het ook een video waarin het terugblikt op de belangrijkste gebeurtenissen uit de geschiedenis van AMS-IX.

Internationale interesse

Dat is ook goed om de positie van Nederland in de digitale wereld sterk te houden. De diensten van AMS-IX worden namelijk grotendeels benut door buitenlandse spelers. Deze internationale bedrijven bevinden zich graag dicht bij de actie en komen zo al snel in Amsterdam terecht bij buitenlandse uitbreiding.

AMS-IX heeft zelf ook een stevige portie ervaring op vlak van uitbreidingen. De organisatie heeft zijn expertise ingezet in verschillende continenten. In totaal lopen er zo veertien internetknooppunten van de organisatie wereldwijd, onder andere in Zuidoost-Azië, Afrika en de VS.

Uitbreiden naar de cloud

Tijdens het feestjaar ziet het ernaar uit dat AMS-IX nieuwe wegen gaat bewandelen om verder uit te breiden. Samen met vier andere partijen, wordt de start voor OCOFED namelijk gemaakt. Het gaat om een project voor het uitbouwen van een Europese cloud om de afhankelijkheid van Amerikaanse cloudspelers te verkleinen.

Positie Nederland onder druk

Ondanks het belang van AMS-IX voor de Nederlandse positie, krijgt de organisatie voornamelijk vanuit politieke hoek tegenwind. Zo kondigde de gemeente Amsterdam aan het einde van 2023 een stop aan op de bouw van nieuwe datacenters. Een enorme tegenslag nu datacenters net extra relevantie krijgen door de opkomst van AI.

AMS-IX speelt al dertig jaar lang een belangrijke rol voor de buitenlandse cloudproviders. Internationale bedrijven zullen met hun plannen voor nieuwe datacenters, die nodig zullen zijn, in andere Europese landen terecht moeten.

De stop is geen grote zorg voor AMS-IX. Die kan zijn werk nog prima verder blijven uitvoeren. Peter van Burgel, CEO van AMS-IX, denkt dat ook nog heel wat decennia te blijven doen, door altijd in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen. “Ik ben zeer trots dat we dagelijks werken aan het bevorderen van internetconnectiviteit waar ook ter wereld. Op basis van onze missie om een betere samenleving te creëren via een beter internet, blijven we ons inzetten voor energiezuinige oplossingen om het internet veiliger te maken, de gebruiker meer controle te geven over de eigen data en nieuwe technologieën zoals Artificial Intelligence verantwoordelijk in te zetten.”