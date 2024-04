Google Cloud heeft tijdens Google Cloud Next zijn eerste ARM-CPU geïntroduceerd. De Axion is gebaseerd op het Neoverse 2-ontwerp. Het levert naar verluidt 30 procent betere prestaties dan de ARM-chips van concurrenten Azure en AWS. Daarnaast is de chip 50 procent krachtiger en 60 procent zuiniger dan vergelijkbare x86-instances (lees: Intel Xeons).

Het zijn imposante prestatiecijfers waar Google mee strooit. Het Google-team heeft niet laten zien hoe het tot die getallen is gekomen. Zodra deze Axion-chip echter beschikbaar is en klanten ermee aan de slag kunnen, zal blijken of de beloofde prestaties overeenkomen met de realiteit.

Nog veel onduidelijk

Er is nog veel onduidelijk. Zo weten we nog niet wanneer deze nieuwe chip beschikbaar is in Google Cloud en wat de kosten van een instance worden. We gaan er vanuit dat de chip later dit jaar beschikbaar zal komen. Google belooft te zijner tijd met meer informatie en benchmark-resultaten te komen, zodat we zelf onze conclusies kunnen trekken.

AWS is op dit moment de enige hyperscaler die eigen ARM-chips beschikbaar heeft voor klanten. Microsoft Azure biedt wel de Ampera Altra, maar dat is geen eigen ARM-chip. De zelf ontworpen ARM-chips van Microsoft laten ook nog op zich wachten. Het is in elk geval duidelijk dat we een ARM-race in het datacenter gaan zien tussen alle drie de hyperscalers. Daarmee zou de rekenkracht van datacenters de komende jaren forse sprongen kunnen gaan maken.

Lees ook: Google Cloud biedt sovereign cloud voor AI in elk datacenter