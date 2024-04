Google Cloud heeft bekendgemaakt dat het de AI-race nu ook naar je eigen datacenter gaat brengen. Organisaties die aan de slag willen met AI, maar door hun data beperkt zijn tot de eigen datacenters en niet die van Amerikaanse cloudspelers, kunnen nu ook met deze technologie aan de slag. Met Google Distributed Cloud (GDC) kun je een air-gapped AI-infrastructuur in je eigen datacenter draaien.

Het was al langer mogelijk om infrastructuur van Google in je eigen datacenter te draaien met Google Distributed Cloud (GDC). Nu is dat is echter een stuk aantrekkelijker geworden voor grote organisaties. Google heeft het aanbod namelijk flink verbreed, onder meer met de mogelijkheid om AI-workloads te draaien.

Leverbaar vanaf tweede kwartaal 2024

Dit kwartaal nog moet het mogelijk zijn om AI overal te draaien. Overheden, banken of zeer hoogwaardige technologische bedrijven die hun geheimen niet zomaar in een cloud willen steken, kunnen de gehele AI-infrastructuur nu on-premises gaan draaien met GDC. Op die infrastructuur kan vervolgens gewerkt worden met verschillende AI-modellen, zoals Gemma, LLama en diverse andere. Google is nog niet duidelijk welke modellen precies wel en niet beschikbaar zijn, dus we vermoeden dat de keuze enigszins beperkt is.

Google werkt samen met partners om een managed GDC-oplossing aan te kunnen bieden. Dat betekent dat grote organisaties met een lokale Google-partner een complete AI-infrastructuur kunnen optuigen die ook goed beheerd wordt en waar organisaties het maximale uit kunnen halen. Indien nodig kan de infrastructuur volledig air-gapped van Google opereren.

Hoogwaardige technologie in GDC

Google zet met het vernieuwde GDC-aanbod hoogwaardige technologie in, zodat klanten vanuit hun eigen datacenter met Vertex AI aan de slag kunnen. De infrastructuur maakt onder meer gebruik van krachtige Nvidia GPU’s.

Daarnaast brengt Google de Google Kubernetes Engine (GKE) naar GDC. GKE wordt gebruikt door de toonaangevende AI-organisaties om hun modellen mee te ontwikkelen. Ook hiermee kunnen organisaties nu zelf aan de slag in het eigen datacenter. AlloyDB Omni for Vector Search komt ook beschikbaar in GDC, zodat informatie snel kan worden opgezocht en toegepast. De gehele GDC-oplossing is nu ook ISO27001- en SOC2-gecertificeerd. Daarnaast is Google druk bezig om alle bekende grote software-leveranciers de infrastructuur te laten certificeren, zodat alle bekende software-oplossingen ook goed werken op de hardware.

Google Cloud is eerste leverancier met AI-hardware en software in sovereign cloud

Google is hiermee de eerste leverancier die in staat is om zowel hoogwaardige AI-infrastructuur als software on-premises te leveren. Daarbovenop kan het dit aanbod leveren via een sovereign cloud-model samen met partners. Dat is op papier een sterk aanbod voor grote enterprise organisaties.

