Arm lanceert AGI CPU met 136 cores voor datacenters

Arm introduceert de Arm AGI CPU, zijn eerste eigen productiesilicon voor AI-datacenters. De chip telt maximaal 136 Neoverse V3-cores en richt zich specifiek op agentic AI-workloads.

Naarmate datacenters continu draaiende agents moeten ondersteunen die redeneren, plannen en handelen, stijgt de vraag naar CPU-rekenkracht sterk. Arm stelt dat datacenters daardoor meer dan viermaal de huidige CPU-capaciteit per gigawatt zullen nodig hebben.

De Arm AGI CPU biedt maximaal 136 Neoverse V3-cores per CPU, met 6 GB/s geheugenbandbreedte per core bij een latentie onder 100 nanoseconden. De chip heeft een TDP van 300 watt. De processor draait op DDR5-8800 met twaalf geheugenkanalen en PCIe Gen6. Bij luchtkoeling passen tot 8.160 cores in één rack, met vloeistofkoeling loopt dat op tot meer dan 45.000 cores. Arm claimt meer dan tweemaal de prestaties per rack ten opzichte van x86-CPU’s, wat zou neerkomen op tot tien miljard dollar aan CAPEX-besparingen per gigawatt aan AI-datacapaciteit.

Meta als hoofdpartner, breed ecosysteem

Meta treedt op als hoofdpartner en mede-ontwikkelaar en zet de Arm AGI CPU in naast zijn eigen MTIA-silicium. “We hebben samen met Arm de Arm AGI CPU ontwikkeld om een ​​efficiënt computerplatform te creëren dat de prestatiedichtheid van ons datacenter aanzienlijk verbetert”, aldus Santosh Janardhan, head of infrastructure bij Meta.

Daarnaast hebben OpenAI, Cloudflare, Cerebras, SAP en SK Telecom commerciële toezeggingen gedaan. OEM-partners als Lenovo, Supermicro en Quanta Computer werken aan systemen. Vroege systemen zijn nu al beschikbaar; bredere beschikbaarheid volgt in de tweede helft van 2026.

