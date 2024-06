Nieuw registratiesysteem voor .nl-domeinen moet er in 2026 komen

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) wil in 2026 het nieuwe registratiesysteem voor .nl-adressen in gebruik nemen. Momenteel werkt de SIDN samen met zijn Canadese evenknie CIRA aan dit gezamenlijke cloud-native systeem waar uiteindelijk alle .nl- en .ca-adressen in worden ondergebracht.

Volgens de SIDN moet de samenwerking met de Canadese registry CIRA zowel domeinnaamhouders als registrars van .nl-domeinnamen voordelen opleveren, omdat de onderliggende technologie ‘robuuster’ en ‘weerbaarder’ is dan het verouderde domeinnaamregistratiesysteem DRS5 dat nu in gebruik is, zo meldt de stichting in een artikel.

De SIDN is als .nl-registry verantwoordelijk voor het beheer van alle geregistreerde domeinnamen onder dit top-level-domain (TLD). De stichting meldde eerder al dat het te weinig personeel heeft om het serverpark te onderhouden waarop het .nl-registratiesysteem momenteel draait.

‘Cloudagnostisch’ systeem

De Canadezen gebruiken het registratieplatform Fury, waarvan de SIDN inmiddels mede-eigenaar is. De organisatie deelt de onderhouds- en ontwikkelkosten hiervan voortaan met CIRA. Het is de bedoeling dat ook andere registry’s gebruik kunnen maken van het nieuwe systeem wanneer het helemaal staat.

Het betreft volgens de SIDN een op cloudtechnologie gebaseerd en ‘cloudagnostisch’ registratiesysteem. Met dat laatste bedoelt de stichting dat het systeem niet afhankelijk is van één specifieke cloudprovider. De nadruk hierop in het artikel komt wellicht door de kritiek die oplaaide toen de SIDN in januari aankondigde al zijn kantoorinfrastructuur én een gedeelte van de infrastructuur van het .nl-domein naar de public cloud van AWS te brengen.

Gegevens in Europese AWS-datacenters

In een eigen artikel legde de SIDN enige tijd later de keuze voor AWS uit. Daarbij gaf de stichting aan dat de gegevens van .nl-domeinnaamhouders in Europa blijven omdat het datacenters van AWS in Frankfurt en Dublin gebruikt. “We blijven voldoen aan alle Europese en Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder de Wbni en de AVG”, aldus de SIDN destijds.

Dat datasoevereiniteit in combinatie met grote hyperscalers als AWS en Microsoft’s Azure niet altijd een goede combinatie is, blijkt wel uit het recente bericht over politiedata in Schotland, die gewoon naar het buitenland ging ondanks dat wetgeving dit verbood.

