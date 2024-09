IBM voert stilletjes forse ontslagronde uit

Veel werknemers met een lange staat van dienst bij IBM zijn ontslagen. Dat blijkt uit een groot aantal berichten online. Hoewel IBM-CEO Arvind Krishna er geen doekjes om wond dat er de komende jaren duizenden banen zouden verdwijnen bij zijn bedrijf, is de uitvoering hiervan zonder aankondiging gestart.

Het bewijs hiervoor was al te vinden op het online forum TheLayoff.com, vaak een klokkenluider van ontslagrondes. Echter kreeg The Register via anonieme bronnen bevestiging dat het hier om meer dan een sporadische ontwikkeling gaat. Duizenden banen lijken te verdwijnen, ook al valt dat binnen het IBM-werknemersbestand van 288.000 “slechts” in de enkele procenten.

Niet aangekondigd, of toch wel?

Volgens de bron moesten werknemers een NDA (non-disclosure agreement) tekenen omtrent de specifieke omstandigheden van de ontslagrondes. Toch is er al veel duidelijk. Zo gaat het overwegend om ervaren programmeurs, sales-werknemers en ondersteunend personeel. Intussen blijft IBM mensen aannemen, zij het in India en niet in de VS, waar sprake lijkt van een hiring freeze. De dynamiek lijkt oudere Amerikanen met jongere Indiase medewerkers te vervangen. Hoewel IBM sinds 2018 meermaals is aangeklaagd voor leeftijdsdiscriminatie, won het dergelijke rechtszaken.

Het totale aantal ontslagen is onduidelijk, maar als een eerdere uitspraak van CEO Arvind Krishna enige indicatie is, kan het om bijna 8.000 werknemers gaan. Vorig jaar stelde Krishna namelijk dat AI de komende jaren 7.800 IBM-banen zou schrappen. We hebben al eerder geconstateerd dat AI maar wat graag wordt aangehaald om een ontslagronde uit te leggen aan de buitenwereld. Veelal worden techbedrijven beloond op de beurs voor het reduceren van de kosten, ook al houden aandeelhouders rekening met een initiële kostenstijging door de ontslagpakketten.

Niet stilgezeten

IBM breidt op andere gebieden juist uit. Zo nam het in april HashiCorp over, dat eind dit jaar definitief moet zijn. Recent kocht het tevens Kubecost, wederom een aanwinst voor de door acquisities opgebouwde FinOps Suite.

