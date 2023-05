IBM-CEO Arvind Krishna verwacht dat AI tot wel 7.800 banen bij het bedrijf zal wegnemen. 30 procent van de huidige werknemers die geen klantcontact hebben, zouden in de toekomst niet meer nodig zijn.

In een interview met Bloomberg laat Krishna weten dat IBM binnenkort niet extra back-office personeel gaat aannemen. Denk aan bijvoorbeeld HR-adviseurs en boekhouders. Momenteel bestaat deze groep bij IBM uit 26.000 medewerkers. “Ik kan me makkelijk voorstellen dat 30 procent daarvan vervangen wordt door AI en automatisering binnen de komende vijf jaar.”

Transformatie

IBM kondigde begin dit jaar al aan dat het afscheid ging nemen van 3.900 medewerkers. Het bedrijf is dus al langere tijd bezig met inkrimpen om een transformatie teweeg te brengen richting automatisering en AI. Rondom kunstmatige intelligentie bestaat momenteel een wereldwijde hype. Talloze bedrijven leveren momenteel AI-oplossingen die het werk van gebruikelijk personeel versimpelen of overnemen. Desondanks presenteren bedrijven hun AI-oplossingen in de meeste gevallen als een ‘assistent’ voor bestaande medewerkers.

Het automatiseren zal zich volgens Krishna concentreren op zaken als het bijhouden van personeelsgegevens en het verplaatsen van medewerkers tussen afdelingen. Complexere taken zullen nog langere tijd een mensenbrein vereisen. Generatieve AI staat erom bekend dat het ’trainbaar’ is: repetitieve taken zijn om die reden een logische toepassing van de technologie.

IBM is sowieso al langere tijd bezig met de inzet van AI en biedt met IBM Watson een AI-oplossing voor bedrijven aan. De tool werd beroemd in de VS toen Watson in 2011 Jeopardy-kampioenen wist te verslaan, zoals ook Deep Blue uiteindelijk schaakkampioen Garry Kasparov aftroefde in 1997. Daarna zou Watson Health tot een revolutie in de gezondheidszorg leiden, maar inmiddels zijn de verwachtingen wat minder hooggespannen. Bij het IBM-personeel zelf zal AI in ieder geval zijn sporen achterlaten.