Investering van 9 biljoen dollar in ‘Super-AI’ is een schijntje, aldus SoftBank-CEO

Tegen 2035 hebben we een super-AI met 10.000 keer de denkkracht van het menselijk brein, aldus Masayoshi Son, SEO van het Japanse SoftBank. Het kost ons wel 9 biljoen dollar en meer stroom dan de gehele Verenigde Staten jaarlijks opwekken. Tijdens een presentatie voor het Future Investment Initiative in Saoedi-Arabië voorspelde hij een grote en vooral dure toekomst voor AI.

Dergelijke bedragen en energieproductie zijn slechts door een handjevol landen op te hoesten en een waanzinnig hoge investering. Maar Son denkt dat negen biljoen praktisch een koopje is. Hij verwacht namelijk dat, eenmaal doorontwikkeld, de AI van de toekomst jaarlijks net zo’n hoog bedrag aan inkomsten kan genereren. “Net zoveel dus als die aanvankelijke investering”.

‘Een biljoen dollar winst per jaar’

Als je het zo bekijkt, is negen biljoen in feite klein bier –ervan uitgaande dat alles volgens plan verloopt. Son schat in dat de inzet van dergelijke hoogontwikkelde AI leidt tot een biljoen aan jaarlijkse winsten, maar dat die vooral naar een klein aantal bedrijven gaan. Vier, wist hij ook te vertellen. Op de vraag van de interviewer, die met ogen als schoteltjes het verhaal aanhoorde, of Son wilde dat zijn bank daarbij hoorde, antwoordde de CEO ‘of course’. Wat kon hij op dat moment anders zeggen?

SoftBank heeft een meerderheidsbelang in de Britse chipspeler Arm. De bank kocht deze in 2016 voor 32 miljard euro en bracht het bedrijf vorig jaar naar de beurs. SoftBank hield echter een meerderheidsbelang van ruim 90 procent. Arm is grondlegger van de architectuur achter nagenoeg elke smartphone ter wereld en wil volgend jaar haar eerste AI-chip lanceren. Een nieuwe divisie binnen het bedrijf wil begin 2025 een prototype gereed hebben. Na het opstarten van massaproductie zou deze afdeling rechtstreeks onder SoftBank moeten vallen. In dat licht is het niet verbazingwekkend dat Son het AI-vuurtje nog eens flink oppookt.

Nog volop Nvidia-GPU’s nodig

Omdat er volgens Miljardair Son nog zoveel mogelijk is op AI-gebied, denkt hij ook dat Nvidia momenteel helemaal niet over-, maar juist óndergewaardeerd is. Voor het runnen van de workloads van de toekomst heb je namelijk niet alleen 400 Gigawatt nodig (meer dan de jaarlijkse stroomproductie van de VS), maar ook 200 miljoen GPU’s. Met andere woorden, de markt heeft het winstpotentieel van Nvidia nog niet helemaal begrepen. Overigens leek het er een tijd terug nog op dat SoftBank Arm zou verkopen aan Nvidia. Toen regelgevers dat van tafel veegden, besloot SoftBank tot een beursgang.

Wie garant moet gaan staan voor al die investeringen, hoe de benodigde stroom wordt opgewekt, wie dergelijke datacenters op welke wijze gaat koelen en of GPU’s net zo waardevol blijven als nu of uiteindelijk vervallen tot een huis-tuin en keuken-artikel, daar ging het gesprek verder niet over. Groot dromen is het devies van de SoftBank-CEO. Door al deze superlatieven in zijn betoog zou je bijna over het hoofd zien dat Son stilletjes de tijdlijn voor het bereiken van Artificial General Intelligence (AGI) met een paar jaar heeft opgeschoven. Eerder zei hij nog dat dit nog maar drie jaar duurt, inmiddels is dat in zijn verhaal 2035.

