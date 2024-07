Na Arm-avontuur neemt SoftBank het Britse Graphcore over

Het Japanse SoftBank neemt opnieuw een Brits chipbedrijf over. Om de eigen AI-ambities te vervullen koopt het Graphcore, dat wel fikse uitdagingen en concurrenten kent.

Beide partijen hebben niet bekendgemaakt voor welk bedrag Graphcore wordt verkocht. Volgens Bloomberg-bronnen hoeft SoftBank minder dan de 700 miljoen dollar te betalen die investeerders in het Britse bedrijf hebben gestoken.

Goed begin, maar problemen stapelen zich op

Het cv van Graphcore, een AI-chipbedrijf opgericht in 2016, werd in een vrij korte tijd al imposant. Microsoft tekende een contract in 2019 om de zogeheten “intelligence processing units” van Graphcore te bemachtigen. Deze IPU’s werden ontwikkeld met hulp van TSMC en zouden sommige AI-workloads tot wel 16 keer sneller uitvoeren dan marktleider Nvidia.

Graphcore is momenteel echter een noodlijdende partij. De Microsoft-deal ketste af en eind 2023 bleek het bedrijf slechts maanden verwijderd van een faillisement. In 2022 was de omzet al gekelderd met 46 procent door “lagere hardware-verkopen aan belangrijke strategische klanten”.

Zorg vanuit Nederlandse hoek

In maart werden de problemen voor Graphcore nog groter. De Nederlandse cloudleverancier HyperAI heeft een rechtszaak aangespannen wegens contractbreuk. In 2021 geloofde diens CEO Andrew Foe dat Graphcore een superieure optie was ten opzichte van Nvidia, vertelt hij aan Sifted, dat de breuk tussen HyperAI en Graphcore vastlegde.

Technische ondersteuning bleef uit, waarna HyperAI, zoals vele anderen, een Nvidia-partner werd. Graphcore was genoodzaakt menig medewerker te ontslaan waardoor het niet in staat was om de eigen veelbelovende chips in de werkelijkheid te laten excelleren.

Nu aan SoftBank

Het is nu aan SoftBank om het tij te keren. Die Japanse partij kocht in 2016 Arm voor 32 miljard euro, tevens een Britse chipspeler. Als grondlegger van de architectuur achter nagenoeg elke smartphone ter wereld hoopte Arm onder SoftBank nog verder te groeien. Zelfs na de beursgang van Arm in september 2023 blijft die hoop in leven: slechts 10 procent van de Britse partij is zomaar aan te schaffen.

Wat Graphcore betreft is het zeer onzeker hoe de toekomst eruitziet onder SoftBank. De meest eenvoudige “drop-in”-alternatieven voor Nvidia, AMD en Intel, worden vergezeld door allerlei start-ups die beloven AI-workloads aanzienlijker sneller en/of efficiënter af te ronden. In navolging van Graphcore valt er genoeg enterprise AI-hardware te vinden die ook de huidige Nvidia-chips zouden overtreffen. De Language Processing Unit van Groq en Cerebras’ levensgrote AI-chips zijn hier prominente voorbeelden van.

