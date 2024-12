xAI haalt weer 6 miljard dollar op voor supercomputeromgeving Colossus

xAI heeft onlangs 6 miljard dollar weten op te halen voor het verder ontwikkelen en uitbreiden van de supercomputeromgeving Colossus. Deze supercomputer moet voor eind 2025 in werking zijn.

De nieuwe investeringsronde voor deze supercomputer heeft 6 miljard dollar opgebracht op een marktwaarde tot 50 miljard dollar. Maar liefst 5 miljard dollar van het opgebrachte kapitaal is bijeengebracht door (staats)investeringsfondsen uit het Midden-Oosten. De overige 1 miljard dollar is door andere investeerders opgebracht.

Een eerdere investeringsronde in mei dit jaar had ook al 6 miljard dollar opgebracht. Toen tegen een marktwaarde van 24 miljard dollar

Uitbreiding Colossus AI-omgeving

Met de investeringen wil het AI-bedrijf van Elon Musk zijn supercomputerfaciliteit verder ontwikkelen en uitbreiden. Uiteindelijk moet deze locatie een supercomputer-omgeving van ten minste 1 miljoen GPU’s huisvesten. xAI bouwt met zijn supercomputeromgeving een geavanceerd AI-systeem dat naar eigen zeggen krachtiger is dan de huidige AI-mogelijkheden.

In september dit jaar is daarvoor de Colossus AI-omgeving gerealiseerd die draait op maar liefst 100.000 Nvidia H100 GPU’s. Deze superomgeving moet volgens eigenaar Musk worden uitgebreid met nog eens 100.000 GPU’s.

Prijs GPU’s nog onduidelijk

Wel is het de vraag of xAI met het kapitaal de benodigde Nvidia H100 GPU’s echt kan betalen. Hoewel de AI-specialist waarschijnlijk een goede korting krijgt, kosten H100 GPU’s nu 25.000 dollar per stuk. De prijs van de gevraagde 100.000 GPU’s komt daardoor uit op 20 miljard dollar. Dit is natuurlijk meer dan het recent opgehaalde investeringsbedrag van 6 miljard dollar.

Lees ook: Elon Musk’s xAI-supercomputer moet voor eind 2025 het licht zien