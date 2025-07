xAI haalt $10 miljard op voor AI-infrastructuur en uitbreiding Grok

Elon Musks AI-bedrijf xAI heeft in totaal $10 miljard aan vers kapitaal opgehaald. Het bedrag bestaat uit $5 miljard aan leningen en nog eens $5 miljard aan strategische aandeleninvesteringen, zo maakte Morgan Stanley maandag bekend.

Met deze forse kapitaalinjectie wil de startup zijn infrastructuur verder uitbreiden en de ontwikkeling van zijn Grok-platform versnellen. Volgens Morgan Stanley bestaat de schuldfinanciering uit een mix van gedekte obligaties en termijnleningen. De uitgifte was overtekend, wat betekent dat de vraag van investeerders groter was dan het beschikbare aanbod. Grote internationale partijen toonden interesse in het schuldpapier, ondanks eerdere signalen dat beleggers terughoudend waren. De lening vereist onderpand, iets wat in de AI-sector steeds vaker gebeurt. Bedrijven gebruiken daarbij bijvoorbeeld grafische kaarten als onderpand om financiering te verkrijgen.

Naast de huidige financieringsronde zouden er gesprekken gaande zijn over een aanvullende aandelenronde van $20 miljard. Dat zou de waardering van xAI naar $120 miljard kunnen tillen, met sommige investeerders die zelfs spreken over een mogelijke waardering van $200 miljard.

Datacenter in Memphis

Het opgehaalde kapitaal is bestemd voor de verdere uitrol van xAI’s infrastructuurplannen. In Memphis bouwde het bedrijf vorig jaar al een grootschalig datacenter ter ondersteuning van zijn AI-training. Daar draait supercomputer Colossus, die bij de oplevering al 100.000 GPU’s bevatte. In mei werd bekend dat dit aantal inmiddels is verdubbeld naar 200.000.

xAI heeft plannen aangekondigd om dit aantal verder op te schalen met nog eens 800.000 GPU’s. Om dit te realiseren werd eerder dit jaar een terrein van 1 miljoen vierkante voet aangekocht nabij een elektriciteitscentrale in Memphis, met een geschatte waarde van $80 miljoen. Hier moet een nieuw datacenter verrijzen dat plaats biedt aan maximaal 350.000 GPU’s.

Grok als speerpunt

De investering is de derde miljardenronde van xAI sinds begin 2024. In november haalde het bedrijf $6 miljard op tegen een waardering van $50 miljard. Na de fusie met het socialemediaplatform X (voorheen Twitter) in maart steeg die waardering naar $80 miljard. De impact van de nieuwe financieringsronde op de bedrijfswaardering is nog niet bekend.

xAI zet stevig in op het eigen Grok-platform, een reeks AI-modellen die moet concurreren met systemen van onder meer OpenAI en Anthropic. Grok wordt ook geïntegreerd in het X-platform, dat xAI eerder dit jaar overnam voor een bedrag dat de site waardeerde op $33 miljard.

Volgens Morgan Stanley zal de opbrengst van de financieringsronde ingezet worden voor de verdere ontwikkeling van Grok en de uitbreiding van datacenterinfrastructuur. Met de ambitieuze plannen van xAI positioneert het bedrijf zich als een serieuze uitdager in de steeds intensievere AI-wapenwedloop.