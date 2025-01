Gemeente Eindhoven koopt deel Brainport Campus

De gemeente Eindhoven staat op het punt een strategische aankoop te doen door eigenaar te worden van de Brainport Industries Campus (BIC-1). Dit bedrijventerrein, gelegen in het noordwesten van de stad, is een middelpunt voor hightechbedrijven, onderwijsinstellingen en innovatie.

De overname is volgens wethouder Stijn Steenbakkers essentieel om grip te krijgen op deze vitale economische infrastructuur, die niet alleen van regionaal, maar ook van nationaal belang is. De gemeenteraad beslist in februari over de voorgenomen aankoop.

Publiek belang waarborgen

BIC-1, opgeleverd in 2019, omvat een terrein van 105.000 vierkante meter met kantoor- en productieruimtes, een parkeergarage en openbare ruimte. Het is de thuisbasis van ruim veertig bedrijven, zoals ASML en VDL. Ook biedt het biedt werk- en studieplekken aan 2500 mensen. De gemeente heeft een koopovereenkomst bereikt met de huidige eigenaar. Dat is het Britse investeringsbedrijf Capreon. De gemeente neemt huurcontracten van de huidige gebruikers over. De verkoopprijs blijft vertrouwelijk, maar ligt volgens de gemeente boven de 130 miljoen euro die Capreon in 2020 betaalde.

Eindhoven ziet de aankoop als een unieke kans om de verdere ontwikkeling en versterking van het innovatie-ecosysteem te sturen. Volgens Steenbakkers wordt het publieke belang met de aankoopt gewaarborgd.

Aandacht voor financieel kwetsbare organisaties

De drijfveer achter de aankoop is tweeledig. Enerzijds wil Eindhoven meer controle over de samenstelling van bedrijven en instellingen op de campus. Start-ups, onderwijsinstellingen en onderzoekscentra krijgen prioriteit, omdat zij vaak financieel kwetsbaarder zijn dan grotere bedrijven. “Een private eigenaar kiest sneller voor de hoogste bieder,” zegt Steenbakkers. Als publieke eigenaar kan de gemeente zorgen voor een duurzame mix van grootbedrijf, mkb en kennisinstellingen.

Anderzijds wil de gemeente buitenlandse inmenging beperken. De verkoop van de High Tech Campus in 2021 aan een Singaporees staatsfonds heeft de urgentie vergroot om innovatiecentra in lokale handen te houden. In navolging hiervan worden gronden voor uitbreidingen op de Brainport-campus nu alleen nog uitgegeven in erfpacht.

Langetermijnvisie

Met de aankoop wil de gemeente een stabiele ontwikkeling op lange termijn garanderen. Dit is van groot belang, omdat de campus verder wordt uitgebreid. Naast BIC-2, die in 2024 van start gaat, bouwt chipmachinefabrikant ASML op BIC-3 een complex van 500.000 vierkante meter. De gemeente verwacht dat deze uitbreiding de vraag naar hoogwaardige technologische innovaties in de regio verder zal aanwakkeren.