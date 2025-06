TU Eindhoven lanceert gesimuleerde quantumcomputer

De Technische Universiteit Eindhoven heeft een belangrijke stap gezet in het toegankelijk maken van quantumtechnologie.

Onderzoekers van de faculteit Applied Physics and Science Education presenteerden het Rydberg Simulatie Platform (RySP). Dat is een online omgeving waarin gebruikers kunnen experimenteren met een gesimuleerde quantumcomputer.

Dit meldt De Ingenieur. Het platform is bedoeld voor wetenschappers, studenten en techprofessionals met enige kennis van quantumcomputers. Zij kunnen hun algoritmes uploaden in de vorm van computercode. Vervolgens voert een krachtige supercomputer op de High Tech Campus in Eindhoven de berekeningen uit. Deze ‘digitale tweeling’ van een echte quantumcomputer biedt gebruikers een laagdrempelige manier om de mogelijkheden van quantum computing te verkennen. Berekeningen mogen maximaal een half uur duren en worden verwerkt op basis van wie het eerst komt.

Gebruikersfeedback essentieel

Volgens Servaas Kokkelmans, hoogleraar en leider van de onderzoeksgroep Coherence and Quantum Technology, helpt het platform om vertrouwd te raken met een nieuw type quantumprocessor die werkt met individuele atomen. Hij benadrukt dat gebruikersfeedback essentieel is om het systeem verder te verbeteren en inzichten op te doen.

De simulatieomgeving is opgezet als oefenplek voor het schrijven van quantumcode, vergelijkbaar met hoe piloten leren vliegen met een simulator. Ook de eigen onderzoeksgroep maakt actief gebruik van het platform om de functionaliteit verder te ontwikkelen. Een voorbeeld van de gebruikte code is te vinden via Quantum Inspire.

Quantumcomputers onderscheiden zich door hun vermogen om complexe optimalisatieproblemen op te lossen, zoals het strategisch plaatsen van distributiecentra in een logistiek netwerk. Waar conventionele computers veel tijd en energie nodig hebben om zulke vraagstukken door te rekenen, kunnen quantumalgoritmes dankzij superpositie sneller tot efficiënte oplossingen komen.

Quantumcomputer geschikt voor quantumchemie

Daarnaast richt het onderzoeksteam zich op toepassingen in de quantumchemie, waarbij materiaaleigenschappen op atoomniveau worden berekend. Kokkelmans merkt op dat dit soort berekeningen voor klassieke computers vaak te ingewikkeld zijn, terwijl een quantumcomputer met een kleine uitbreiding veel meer aankan.

In het lab ontwikkelt de groep ook echte quantumhardware, zoals de opstelling ‘Ruby’, die rubidiumatomen gebruikt als qubits. Deze worden extreem afgekoeld en met laserlicht gemanipuleerd om berekeningen uit te voeren. Onderzoeker Rianne Lous verwacht dat in de toekomst klassieke en quantumcomputers zullen samenwerken in hybride systemen, waarbij elk type rekenkracht op het juiste moment wordt ingezet.