ASML, NXP en Philips steken 219 miljoen in Brainportregio

Onder de naam Brainport Partnerfonds gaan twaalf bedrijven honderden miljoenen investeren in bereikbaarheid, betaalbare woningen, extra talent voor de arbeidsmarkt en kansengelijkheid voor alle inwoners.

Het fonds wordt zo ingericht dat de deelnemende bedrijven naar draagkracht kunnen bijdragen. Met een pakket van 219 miljoen euro dragen zij bij aan cofinanciering voor investeringen die de overheid de komende jaren zal doen. In maart presenteerde de overheid al Project Beethoven, een investering van 2,5 miljard euro voor een “sterk ondernemingsklimaat voor de microchipsector in Brainport Eindhoven”. Dit plan werd mede opgesteld om ASML in Nederland te behouden.

Naast ASML, NXP en Philips zijn ook VDL Groep, Wilvo Group, VHE Industrial Automation, AAE, Rabobank, Prodrive Technologies, Van der Hoorn Buigtechniek, VB Groep en de Strijp-T campus betrokken bij de oprichting van het Brainport Partnerfonds. De gezamenlijke investering van 219 miljoen euro wordt gespreid over twaalf jaar. Ondertussen lopen gesprekken om de groep de komende jaren verder uit te breiden.

“Het is echt uniek, dat het collectieve bedrijfsleven in een regio bereid is om op deze schaal mee te financieren aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Met dit typische Brainport-initiatief neemt ons bedrijfsleven medeverantwoordelijkheid voor de samenleving waarvan ze onderdeel uitmaken”, reageert burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven.

