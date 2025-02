De opkomst van Agentic AI: infrastructuur als sleutel tot autonomie

Vultr kondigt aan dat het zijn cloudaanbod uitbreidt om oplossingen voor het Internet of Things (IoT) te ondersteunen.

Door de combinatie van een hybride cloudinfrastructuur en een modulaire architectuur kunnen bedrijven IoT-systemen eenvoudig in hun cloudomgeving integreren. Dit zorgt voor een veilige, schaalbare en realtime gegevensstroom, wat cruciaal is voor de ontwikkeling van Agentic AI-workflows.

Uit onderzoek van IDC FutureScape blijkt dat elke geïnvesteerde dollar in Agentic AI een rendement van 3,7 keer kan opleveren. Gartner voorspelt daarnaast dat tegen 2028 ongeveer een derde van alle bedrijfssoftwaretoepassingen Agentic AI zal bevatten, een forse stijging ten opzichte van de minder dan één procent in 2024. Hierdoor zal 15% van de dagelijkse zakelijke beslissingen autonoom worden genomen.

Balans tussen latentie, beveiliging en rekenkracht

Om deze technologie effectief te ondersteunen, moet de onderliggende infrastructuur een balans vinden tussen latentie, beveiliging en rekenkracht. Benchmarking met Console Connect zou aantonen dat Vultr op dit gebied betere prestaties levert dan concurrenten, met een latentie van 74,5 milliseconden tegenover 83 milliseconden bij AWS.

Nu bedrijven hun cloudarchitectuur aanpassen om deze technologie te benutten, biedt Vultr een nieuwe IoT-oplossing die veiligheid, schaalbaarheid en kostenefficiëntie combineert. Dankzij wereldwijde cloud-datacenters kunnen implementaties snel worden uitgevoerd, terwijl sectorspecifieke maatwerkoplossingen inspelen op uiteenlopende IoT-behoeften. Transparante prijsstructuren helpen bij het optimaliseren van operationele kosten, en privénetwerken zorgen voor betrouwbare en veilige IoT-operaties.

AI als toekomst van de industrie

Strategische samenwerkingen binnen de Cloud Alliance versterken Vultr’s aanbod. Console Connect levert privé high-speed netwerken. SQream biedt analysetools. Dit terwijl Qdrant voorziet in geavanceerde vector-database technologie. Gravio, tot slot, faciliteert low-code IoT-integratie. Door deze samenwerkingen kunnen bedrijven profiteren van realtime monitoring, voorspellend onderhoud en AI-gestuurde automatisering.

Volgens Kevin Cochrane, CMO van Vultr, is AI de toekomst van de industrie en wordt 2025 het jaar van Agentic AI. Terwijl generatieve AI in 2024 centraal stond, richt de focus zich nu op autonome intelligentie. Vultr’s cloudcomputingplatform is vanaf de basis ontworpen om ondernemingen en soevereine projecten een veilige, schaalbare en kosteneffectieve cloudoplossing te bieden. Cochrane benadrukt dat krachtige inferentie essentieel is voor de autonomie van Agentic AI. Dankzij serverless en cloud-inferentiemogelijkheden, gecombineerd met een samenwerking met AMD, beschikt Vultr over de infrastructuur, hardware en het platform om bedrijven te ondersteunen bij de realisatie van hun Agentic AI-doelstellingen.