NXP koopt Kinara om AI-workloads aan de edge te ondersteunen

NXP Semiconductors neemt Kinara over. Kinara is een in Californië gevestigde startup die neurale processoren (NPUs) ontwikkelt voor AI-workloads aan de rand van het netwerk.

De overname, ter waarde van 297 miljoen euro, zal volledig in contanten worden voldaan en naar verwachting in de eerste helft van 2025 worden afgerond. Dit is onder voorbehoud van de gebruikelijke goedkeuringsprocedures.

Derde overname in korte tijd

Deze deal komt iets meer dan een maand nadat NXP 605 miljoen euro betaalde voor de overname van het softwarebedrijf voor autonome voertuigen TTTech Auto AG. Die aankoop werd slechts drie weken na de overname van Aviva Links aangekondigd. Dit is een fabrikant van connectiviteitsystemen voor de auto-industrie. Hier betaalde NXP 235,5 miljoen euro voor.

De eerste twee overnames waren duidelijk bedoeld om NXP’s grootste segment, de autochipbusiness, te versterken. De nieuwe deal richt zich meer op de groei van de divisie Industrial & IoT. Die omvat computerchips voor edge-toepassingen.

Hoewel NXP deels de AI-revolutie miste die Nvidia tot een van ’s werelds meest waardevolle bedrijven maakte, zou dat aan de rand van het netwerk anders kunnen uitpakken. NPUs zoals die van Kinara worden gezien als essentieel voor AI-workloads in apparaten zoals slimme camera’s en drones, die aan de edge van het netwerk opereren.

Intelligente systemen van de toekomst vereisen veilige, kostenefficiënte en energiezuinige AI-verwerking aan de edge, schrijft NXP in een verklaring. Hierdoor groeit de markt voor edge AI-verwerking snel. Geavanceerde AI aan de edge maakt het mogelijk om cruciale beslissingen lokaal en onafhankelijk van de cloud te nemen, wat leidt tot snellere reacties, verbeterde gegevensprivacy en lagere kosten.

Schaalbare AI-oplossingen

Kinara’s NPUs en uitgebreide software ondersteunen energie-efficiënte AI-prestaties voor diverse neurale netwerken, variërend van conventionele AI tot generatieve AI. Dit stelt NXP in staat om zijn aanbod van AI-platformen verder te versterken en uit te breiden, van TinyML tot generatieve AI. Door discrete NPUs en robuuste AI-software te integreren in NXP’s portfolio van processors, connectiviteit, beveiliging en analoge oplossingen, wordt een complete en schaalbare AI-oplossing mogelijk.

Als bestaande partners combineren Kinara en NXP moeiteloos Kinara’s NPUs met NXP’s industriële en IoT-processors. De overname zal de integratie van oplossingen verder versterken om schaalbare AI-platformen te leveren voor uiteenlopende industriële en automotive AI-toepassingen, is de overtuiging van NXP.

Tegenvallende resultaten

De overname van Kinara volgt slechts een week na de bekendmaking van de financiële resultaten van het vierde kwartaal, waarin het bedrijf omzetdalingen rapporteerde in al zijn vier belangrijke bedrijfssegmenten: auto-industrie, mobiele apparaten, industriële en IoT-oplossingen, en communicatie- en infrastructuurproducten. Bovendien voorspelde NXP een omzet tussen 2,64 miljard euro en 2,84 miljard euro voor het eerste kwartaal, wat met een middenwaarde onder de 2,83 miljard euro van de beurs ligt.