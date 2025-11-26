Kwartaalcijfers: Dell, HP, NetApp, Zscaler, Nutanix

Techzine presenteert opnieuw een reeks kwartaalcijfers van prominente IT-bedrijven. Deze keer is de beurt aan Dell en concurrent HP, NetApp, Zscaler en Nutanix.

Dell Technologies deed het dinsdag beter dan verwacht. De winst per aandeel kwam uit op 2,59 dollar, waar analisten 2,47 dollar voorspelden volgens FactSet. De omzet van 27 miljard dollar bleef net onder de verwachte 27,15 miljard dollar.

De vooruitblik van Dell overtrof de verwachtingen ruimschoots. Het bedrijf rekent voor het lopende kwartaal op een omzet tussen 31 en 32 miljard dollar. Analisten gingen uit van 27,6 miljard dollar. Die sterke vooruitzichten komen door hogere verwachtingen voor AI-servers. Dell verhoogde daarom de verwachte omzet voor dit onderdeel van 20 naar 25 miljard dollar voor 2026.

“Het momentum van AI is aan het versnellen in de tweede helft van het jaar”, zei COO Jeff Clarke. “Dell wint hier dankzij ons unieke vermogen om hoog-presterende oplossingen op maat te ontwerpen, snel grote en complexe clusters in te zetten, en wereldwijd ondersteuning te bieden.” Het aandeel steeg nabeurs ruim 1 procent, hoewel het eerder even een plus van bijna 5 procent liet zien.

HP kondigt massaontslagen aan door handelsregelgeving

Bij HP was het nieuws minder positief. De pc- en printerfabrikant kondigt aan 4.000 tot 6.000 mensen te ontslaan. Dat komt neer op maximaal 10 procent van het personeelsbestand. Ook de financiële vooruitzichten vielen tegen.

Voor heel fiscaal jaar 2026 verwacht HP een aangepaste winst per aandeel van 2,90 tot 3,20 dollar. Dat ligt onder de consensusverwachting van 3,33 dollar. “HP’s verwachting reflecteert de toegenomen kosten door de huidige Amerikaanse handelsregelgeving en de bijbehorende mitigatiemaatregelen”, aldus het bedrijf.

De omzet steeg wel met 4 procent tot 14,64 miljard dollar in het kwartaal dat eindigde op 31 oktober. Dat was iets meer dan de verwachte 14,48 miljard dollar. De winst per aandeel kwam uit op 93 cent, vrijwel gelijk aan de verwachte 92 cent.

CEO Enrique Lores wees op de enorm gestegen geheugenkosten. “[Die] zijn momenteel 15 tot 18 procent van de kosten van een typische PC. Hoewel een stijging verwacht was, heeft het tempo versneld in de laatste weken.” Dat is zeker het geval: ook consumenten die losse RAM-modules willen kopen, hebben kunnen zien dat de prijs veelal verdubbeld, verdrievoudigd of meer is sinds oktober.

HP verwacht hoe dan ook wel profijt te hebben van het einde van Windows 10-ondersteuning door Microsoft. Ongeveer 60 procent van HP’s installed base is al overgestapt naar Windows 11. De aandelenkoers daalde desondanks 6 procent nabeurs. Op jaarbasis staat HP 25 procent in de min, terwijl de S&P 500 15 procent steeg. Let wel: tegenwoordig is die S&P 500 voor meer dan een derde gevormd door de zeven grootste bedrijven, ofwel de “Magnificent Seven”.

NetApp profiteert van AI-vraag en verwacht nog betere cijfers

Datastoragebedrijf NetApp deed het juist beter dan verwacht. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 2,05 dollar, boven de verwachte 1,88 dollar. De omzet bedroeg 1,71 miljard dollar, een stijging van 3 procent en boven de consensusverwachting van 1,69 miljard dollar.

CEO George Kurian schreef het succes toe aan, zoals verwacht, de sterke vraag van klanten die met AI-projecten bezig zijn. “We blijven vertrouwen dat onze visionaire aanpak voor een data-gedreven toekomst ons in staat stelt de marktgroei te overtreffen en marktaandeel te winnen.”

NetApp verhoogde de voorspelling voor heel fiscaal jaar 2026. Het bedrijf verwacht nu een winst van 7,75 tot 8,05 dollar per aandeel, tegen eerder 7,60 tot 7,90 dollar. Ook de omzetverwachting ging omhoog naar 6,63 tot 6,88 miljard dollar. Het aandeel steeg meer dan 5 procent nabeurs.

Zscaler stelt teleur met voorzichtige voorspellingen

Securityspeler Zscaler klopte de verwachtingen in het eerste kwartaal van fiscaal jaar 2026. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 96 cent, tegenover 77 cent een jaar eerder. Analisten hadden op 86 cent gerekend. De omzet bedroeg 788,1 miljoen dollar, een groei van 26 procent en boven de verwachte 773,26 miljoen dollar.

Toch daalden de aandelen meer dan 7 procent nadat de beurs gesloten was. Het vooruitzicht voor het lopende kwartaal voldeed net aan de verwachtingen, maar overtrof ze niet. Zscaler verwacht een aangepaste winst van 89 tot 90 cent per aandeel op een omzet van 797 tot 799 miljoen dollar.

CEO Jay Chaudhry benadrukte de strategische positie van het bedrijf. “Zero-trust security is de spil voor AI-Security en Zscaler was de pionier van zero-trust security met onze cloud-native switchboard-architectuur.” Het bedrijf kondigde begin november de overname aan van SplxAI, een securityplatform voor AI.

Nutanix verlaagt jaarverwachtingen door omzetverschuiving

Het minst positieve nieuws kwam van Nutanix. Het bedrijf zag de omzet voor het eerste kwartaal van fiscaal jaar 2026 uitkomen op 670,6 miljoen dollar. Dat was minder dan de verwachte 676,65 miljoen dollar. De aangepaste winst per aandeel van 0,41 dollar kwam wel overeen met de verwachtingen.

Nutanix verlaagde de verwachting voor het hele fiscale jaar. Het bedrijf verwacht nu een omzet van 2,82 tot 2,86 miljard dollar, tegen eerder 2,9 tot 2,94 miljard dollar. De consensusverwachting lag op 2,92 miljard dollar. Het aandeel kelderde 13 procent toen de beurs al gesloten was.

CFO Rukmini Sivaraman legde uit dat sommige omzet van het eerste kwartaal naar toekomstige periodes verschoof. “We verwachten dat de omzet over tijd onveranderd blijft. We hebben deze dynamiek meegenomen in onze verwachting voor Q2 en het hele jaar. Onze visie op de onderliggende vraag en bedrijfsfundamenten voor Nutanix blijft onveranderd.” Het bedrijf verhoogde wel de verwachting voor vrije kasstroom voor het hele jaar.