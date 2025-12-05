Roundup kwartaalcijfers: UiPath, HPE, Rubrik, Salesforce en Snowflake

Techzine geeft opnieuw een overzicht van recent gepresenteerde kwartaalcijfers. Deze keer is het de beurt aan UiPath, HPE, Rubrik, Salesforce en Snowflake.

UiPath draaide in het derde kwartaal van boekjaar 2026 (eindigend 31 oktober) flink beter dan een jaar eerder. De omzet steeg naar 411 miljoen dollar, terwijl het bedrijf van een klein verlies omsloeg naar duidelijke winst.

Die winstgroei komt vooral door een hogere brutomarge en strakke kostenbeheersing. Belangrijk is dat de terugkerende cloudomzet blijft aantrekken. Agent-based automation en een bredere inzet van AI-functies trekken nieuwe klanten. Ook partnerschappen met Microsoft, Deloitte en andere cloudspelers helpen de groei te dragen. Voor het lopende kwartaal verwacht UiPath verdere omzetgroei en iets hogere marges, maar met voorzichtigheid richting de komende jaren.

HPE zet in op AI-servers en netwerken

HPE zag de totale omzet in het vierde kwartaal van boekjaar 2025 met 14 procent stijgen naar ongeveer 9,7 miljard dollar. Die groei komt vooral door de overname van netwerkbedrijf Juniper. Tegelijk liep de omzet uit servers en hybride cloud juist terug, na een eerdere inhaalslag bij hardware.

Het bedrijf legt de nadruk op hogere marges, sterke vraag naar AI-servers en een sneller groeiende netwerkdivisie. HPE positioneert zich nadrukkelijk als netwerkgroep met diensten daaromheen, in plaats van klassiek hardwarehuis. In de hybride cloud groeit vooral de terugkerende omzet via GreenLake. HPE voegt daar nu ook diepere integraties met back-up- en databeveiligingspartner Veeam aan toe.

Voor het nieuwe boekjaar verwacht HPE stevige omzetgroei, maar wel met prijsverhogingen voor servers door stijgende geheugenkosten. Ondertussen sloot het bedrijf een deal met Veeam en kwam het zoals gebruikelijk met een reeks aankondigingen rondom het eigen HPE Discover. Denk aan updates omtrent networking (op basis van het overgenomen Juniper) en de introductie van AMD-gedreven Helios-racks voor ambitieuze AI-uitrollen.

Rubrik profiteert van cyberweerbaarheid

Rubrik had een uitgesproken sterk derde kwartaal van boekjaar 2026. De omzet groeide met 48 procent tot 350 miljoen dollar, waarvan het overgrote deel uit abonnementen komt. Die terugkerende abonnementenomzet nam met ruim de helft toe.

Het bedrijf schreef op aangepaste basis zwarte cijfers na eerder verliesgevend te zijn geweest. Dat komt mede doordat de winstbijdrage uit abonnementen omsloeg van negatief naar positief. Rubrik profiteert van groeiende vraag naar databeveiliging en herstel na cyberaanvallen. Het kon meer grote klanten binden die jaarlijks minstens een ton aan abonnementen uitgeven.

Productmatig zette het bedrijf stappen met Rubrik Agent Cloud en specifieke oplossingen voor Okta-omgevingen, plus een uitgebreidere samenwerking met CrowdStrike. Voor het huidige kwartaal en volledige boekjaar rekent Rubrik op aanhoudende omzetgroei, al blijft het op geconsolideerd niveau nog licht verliesgevend.

Salesforce gokt op AI-diensten

Salesforce verhoogde in het derde kwartaal van boekjaar 2026 zowel omzet als winst. De omzet kwam uit rond 10,3 miljard dollar, ongeveer 9 procent meer dan een jaar eerder. De winst groeide harder door strakke kostenbeheersing en schaalvoordelen.

De activiteiten rond abonnementen en ondersteuning vormen veruit het grootste deel van de omzet en lieten dubbelecijferige groei zien. Met name de nieuwe AI-diensten onder de noemer Agentforce en data-producten zorgen voor extra terugkerende inkomsten. De jaarlijkse omzet uit Agentforce is in een jaar meer dan verdrievoudigd en ligt inmiddels boven een half miljard dollar.

Salesforce gebruikt die lijn ook om zijn langetermijndoel van 60 miljard dollar omzet in 2030 kracht bij te zetten. Tegelijk erkent het bedrijf dat sommige klassiekere marketing- en commerce-producten het moeilijker hebben.

Snowflake groeit sterk, maar beleggers teleurgesteld

Snowflake liet ten slotte in het derde kwartaal van boekjaar 2026 opnieuw stevige groei zien. De totale omzet lag rond 1,21 miljard dollar, waarvan zo’n 1,16 miljard uit het eigen data- en analyseplatform komt. Die kernomzet groeide met bijna 30 procent ten opzichte van een jaar eerder. Ze blijft grotendeels terugkerend via verbruik bij bestaande klanten.

Ook het aantal grote klanten dat jaarlijks meer dan 1 miljoen dollar uitgeeft, stijgt. Financieel draait Snowflake met een gezonde brutomarge en positieve kasstromen. Toch reageerde de markt negatief, omdat de vooruitzichten voor de komende kwartalen iets lagere groeipercentages laten zien dan beleggers hadden verwacht.

Tegelijk investeert Snowflake stevig in AI, onder meer via een meerjarig contract met Anthropic en diepere integraties met grote cloudplatforms. Dat vergroot de kosten nu, maar moet op termijn nieuwe datagedreven gebruiksscenario’s opleveren.