HPE Networking zet aanval op Cisco in met eerste integraties tussen Juniper en Aruba

HPE Networking drukt het gaspedaal stevig in na de afronding van de overname van Juniper Networks. Het heeft de eerste integraties tussen Aruba en Mist al gebouwd. Integraties die beide portfolio’s meteen beter en krachtiger moeten maken. Cisco is gewaarschuwd.

Tijdens het eerste gezamenlijke interview van Juniper Networks-CEO Rami Rahim en de CEO van HPE, Antonio Neri, was die laatste heel duidelijk over wat het plan was van de netwerkspeler die zou ontstaan na het samenvoegen van Juniper en Aruba. “We willen nummer een worden in alles wat we doen”, stelde Neri toen. Vanaf vijf maanden geleden (toen de overname formeel afgerond kon worden) kan HPE de daad bij het woord voegen.

Tijdens HPE Discover in Barcelona deze week toont het de eerste stappen op weg naar een gezamenlijk aanbod dat de strijd met Cisco niet alleen aan moet kunnen, maar ook moet kunnen winnen, is het idee. We spraken voor het event kort met Jeff Aaron van HPE Juniper Networking en Alan Ni van HPE Aruba Networking over de nieuwste integraties, hoe belangrijk deze zijn en maken terloops ook nog een uitstapje naar hoe HPE zich verhoudt tot met name Cisco op het gebied van soevereiniteit.

Waarom HPE vs Cisco?

Voor we verdergaan met onze analyse van de aankondigingen van vandaag alvast een disclaimer richting volgers van andere leveranciers dan HPE en Cisco. We zijn ons er terdege van bewust dat er meer relevante spelers zijn in deze markt dan deze twee. Arista komt er zeker aan en ook Extreme Networks, Huawei en Fortinet spelen een belangrijke rol, om nog maar te zwijgen van de uitermate interessante nieuwe spelers Nile en Meter. We framen de discussie in dit artikel echter als een strijd tussen Cisco en HPE. Dit doen we omdat dit met afstand de twee grootste spelers zijn, met Cisco van die twee weer als verreweg de grootste. Een tweede reden is dat HPE zeer expliciet achter Cisco aangaat aan dat ook heel vaak benadrukt.

AIOps als verschilmaker

AI speelt vanzelfsprekend ook in de netwerkwereld een belangrijke rol. Deze uitspraak kun je op meerdere manieren interpreteren. Er is het idee dat netwerken klaar moeten zijn voor de workloads die AI met zich meebrengt. Met dat in het achterhoofd brengen de grote spelers allerlei nieuwe producten uit. Denk aan de strijd die HPE en Cisco eerder dit jaar leverden rondom wie de slimste switches heeft. Of aan het nieuws van Cisco over de nieuwste SiliconOne P200-chip die scale across workloads beter moet gaan ondersteunen.

Wat ons betreft is de hardware zonder meer belangrijk, maar we moeten naast het ‘netwerk voor AI’-perspectief ook de ‘AI voor het netwerk’-insteek niet uit het oog verliezen. Het gaat dan met name over AIOps, oftewel de inzet van AI om het algemene beheer en het in de lucht houden van netwerken zo eenvoudig en goed mogelijk te kunnen doen. Op dat vlak heeft Mist AI zonder twijfel een voorsprong in de markt (in ieder geval als het gaat om de nadruk die het er naar buiten toe op legt), terwijl HPE Aruba Networking daar inmiddels met onder andere GreenLake Intelligence ook stappen in gezet heeft. Cisco doet met wat het zelf AgenticOps noemt en AI Canvas verder eveneens een stevige duit in het zakje.

“Als je goed over de overname [van Juniper Networks door HPE, red.] denkt, ging het om het versnellen van AI-innovatie”, vat Ni samen. “Wij willen de leider zijn in AIOps.”

AIOps-integraties tussen Aruba en Mist

AIOps/AgenticOps is dus zonder twijfel een belangrijk onderdeel om in de gaten te houden in de strijd tussen HPE en Cisco. De aankondigingen die HPE vandaag doet rondom integraties tussen HPE Juniper Networking Mist en HPE Aruba Networking Central bevestigen dit. Het gaat om integraties in beide richtingen. Vanuit Mist gaan het Large Experience Model (LEM) en Marvis Actions richting Aruba. Vanuit Aruba komen AI-based client profiling en Organizational Insight naar Mist.

Tijdens ons gesprek met Aaron en Ni merken we op dat de integraties vanuit Mist naar Aruba er wat groter uitzien dan andersom. Vanuit Mist lijkt het echt te gaan om fundamentele, relatief grote concepten, terwijl het vanuit Aruba wat kleinere onderdelen lijken te zijn. Dat zien we echter verkeerd, merken zowel Aaron als Ni meteen op. “De integraties beide kanten op zijn allemaal fundamenteel”, vat Aaron het samen.

Ni komt daar meteen overheen door aan te geven dat de onderdelen die vanuit Aruba naar Mist gaan onderdeel uitmaken van de recente toevoeging van AI-mesh functionaliteit aan Aruba Central en GreenLake Intelligence. Dat laatste is een van de voornaamste focusgebieden voor HPE Aruba Networking. “De manier waarop Aruba agentic mesh doet, voegt veel toe aan Mist”, bevestigt Aaron.

Onderliggende architectuur ontloopt elkaar niet veel

Een van de redenen dat deze integraties vrij snel gerealiseerd konden worden, heeft te maken met de onderliggende architectuur, volgens Aaron en Ni. Mist is weliswaar gebouwd voor de cloud en Aruba voor de cloud, on-prem en VPC-omgevingen. Aruba heeft de laatste jaren een enorme inhaalslag gemaakt en inmiddels ook een micro-services gebaseerd aanbod. “Qua onderliggende architectuur zitten beide platformen [Mist en Aruba Central, red.] op hetzelfde niveau”, stelt Ni.

Dit is een compleet ander geluid dan we tot aan de overname door HPE vanuit Juniper hoorden. Toen werd altijd de nadruk gelegd op hoe onderscheidend de onderliggende architectuur van Mist wel niet was. Niet alleen ten opzichte van spelers zoals Cisco, maar ook HPE Aruba Networking. Tijden veranderen, zullen we maar zeggen. En het moet gezegd, HPE Aruba Networking heeft met Aruba Central echt enorme stappen gezet. Het gaat dan met name om de grote update waar we twee jaar geleden over spraken met Dobias van Ingen. “Toen we het nieuwe front-end lanceerden, hebben we het back-end ook fundamenteel opnieuw gebouwd”, stelt Ni nu.

Mist gaat op termijn ook richting on-prem

Sterker nog, na de overname door HPE horen we vanuit Mist zelfs positieve geluiden over on-prem. Wie had dat enkele jaren geleden durven voorspellen? On-prem is voor HPE Aruba Networking een belangrijke markt. Niet alleen vanuit historische overwegingen en installed-base. Maar vooral ook nu vanuit soevereine overwegingen. In een volgende paragraaf gaan we daar nog wat verder op in. “We geven Central on-prem dezelfde behandeling als de cloudversie”, volgens Ni. “We kunnen alle AI-goodness zelfs naar airgapped omgevingen brengen.” Dat is potentieel erg interessant. Het trainen van de modellen vindt weliswaar plaats in de cloud, maar alle inferencing die nodig is kan on-prem plaatsvinden.

Let wel, als het gaat om HPE Aruba Networking Central On-Premises 3.0, zoals HPE de nieuwste versie van on-prem Aruba Central noemt, is er nog geen integratie met de Mist-onderdelen. Dat gaat echter wel gebeuren, geeft Aaron aan. “Op het moment is het voor het overgrote deel Aruba IP, maar er zitten al wel wat Mist primitives in”, voegt Ni toe.

Aruba en Mist versus Cisco

Als het gaat om de strijd die HPE met Aruba en Mist samen frontaal aangaat met Cisco, zijn Aaron en Ni duidelijk. Zeker nadat de platformen volledig geïntegreerd zijn, is dat gezamenlijke platform beter dan dat van Cisco. Dat is sowieso ook geen enkel platform, geeft Ni aan, maar een combinatie van Meraki en Catalyst. Cisco is Meraki volgens Ni volledig opnieuw aan het opbouwen om de integratie met Catalyst mogelijk te maken. “Dat gaat jaren duren”, volgens hem.

Het is op zich ook wel waar dat de integratie van Meraki en Catalyst niet enorm snel gaat. Er moet dan ook heel veel geïntegreerd worden bij platformen die al zolang meegaan. Het feit dat Cisco dit stap voor stap doet, kan een indicatie zijn dat het veel werk is en dat het stukje bij beetje opnieuw wordt opgebouwd.

Het is echter niet allemaal terug te voeren op het opnieuw opbouwen van de architectuur. De onderliggende Meraki-architectuur werd al gestaag naar de moderne tijd gebracht nog voor de officiële samenvoeging van Meraki en Catalyst naar buiten kwam. Dat is onderliggend echt niet meer volledig gebaseerd op monolithische design-principes. De impact van het samenvoegen van twee platform van dat formaat op de markt en op klanten mag ook zeker niet onderschat worden. Het is in ieder geval een goede andere reden waarom Cisco dit stapsgewijs aan moet pakken. Noem het de wet van de remmende voorsprong.

Soevereiniteit

We noemden het hierboven al even. Soevereiniteit is een belangrijk onderwerp binnen HPE. Eerder dit jaar stelden we in een interview met HPE-CEO Antonio Neri al eens de vraag wat de impact ervan is op een leverancier zoals HPE. Volgens hem was het vooral een kwestie van het aanbieden van airgapped versies van het aanbod. Hij noemde toen airgapped GreenLake als voornaamste voorbeeld. Met de nieuwste on-prem versie van Aruba Central is daar nu nog iets bijgekomen.

Ook hier gaat Ni in op het verschil in hoe Cisco soevereiniteit aanpakt en hoe HPE hiernaar kijkt. “Cisco pakt oude technologie en zegt dat het soeverein is”, zegt hij. Hij verwijst hiermee naar de aankondiging in september van Cisco Sovereign Critical Infrastructure. Dat is een portfolio van bestaande producten die Cisco soeverein heeft gemaakt, onder andere door externe toegang vanuit Cisco onmogelijk te maken. Tijdens de recente Partner Summit van Cisco gaf men daar aan dat dit aanbod erg goed geland was in Europa. Klanten hadden er dan ook echt om gevraagd.

HPE kiest dus duidelijk voor een andere strategie. Eentje waarbij het vooral de beheerlagen zijn die soevereiniteit moeten waarborgen. Het onderstreept iets waar wij inmiddels al wel achter zijn. De discussie rondom soevereiniteit is voor een groot gedeelte een emotionele. Technisch is het mogelijk om zaken op allerlei manieren soeverein te maken.

Je zou kunnen zeggen dat een compleet portfolio van soevereine producten (die feitelijk qua hardware in niets verschillen van de niet-soevereine varianten) helemaal niet nodig is. Waarom maak je het niet gewoon mogelijk om een niet-soeverein product met een druk op de knop wel soeverein te maken? In dat opzicht lijkt ons het portfolio van Cisco niet nodig. Aan de andere kant, het geeft wel duidelijkheid aan klanten. Dat is ook wat waard. En het is snel op de markt te krijgen. Dat is vanuit Cisco natuurlijk ook een belangrijke overweging. Het is alleen wel uitkijken dat er niet overal soevereine producten en diensten uit de grond komen. Dan loop je namelijk weer het risico dat het geheel onoverzichtelijk wordt.

Aruba en Mist willen samen naar de eerste plaats

De toekomst voor HPE Aruba Networking en het Mist-onderdeel van HPE Juniper Networking is duidelijk. HPE werkt richting een volledige samensmelting van de functionaliteit van beide platformen. De vooraankondiging van het eerste Wi-Fi 7 access point (komende zomer beschikbaar) dat zowel HPE Aruba Networking Central als HPE Juniper Networking Mist kan draaien is alvast een eerste aanzet. Uiteindelijk zullen de twee beheeromgevingen ongetwijfeld ook in elkaar opgaan. Dat ziet Aaron echter niet gebeuren in de nabije toekomst. “Vanaf Wi-Fi 8 zal het waarschijnlijk een lijn zijn”, geeft hij aan. Op basis van de snelheid waarmee HPE de eerste integraties heeft gedaan, klinkt dat realistisch.

Of de gezamenlijke kracht van HPE Aruba Networking en HPE Juniper Networking voldoende zal zijn om Cisco van de troon te stoten, is nog maar zeer de vraag. Het draait natuurlijk om meer dan alleen Aruba Central en Mist samen tegen Meraki en Catalyst. En Cisco is ook na de overname van Juniper door HPE nog altijd met grote afstand de grootste netwerkspeler ter wereld. Tel daarbij op dat men daar ook zeker niet stilzit en de strijd is zeker nog niet gestreden of beslist. Het wordt met de samensmelting van Aruba en Juniper wel een stuk interessanter, die voorspelling durven we wel aan.