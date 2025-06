HPE geeft stack agentic AI-injectie met GreenLake Intelligence

HPE maakt tijdens HPE Discover deze week duidelijk dat het vol op de agentic AI-trein springt. Het kondigt updates aan verspreid over de gehele stack. Deze moeten organisaties op weg helpen van complexe handmatige processen naar een volledig autonome, AI-gedreven wereld.

Voor de duidelijkheid, HPE GreenLake Intelligence is geen product. Het is een AI-framework dat HPE heeft ontwikkeld en dat het in de hele hybride stack wil gaan vervlechten. Gebruikers kunnen via dit framework AI agents inzetten om allerhande operationele uitdagingen op te lossen. GreenLake Copilot fungeert als de poort richting het framework. Vergelijkbaar met wat Cisco enkele weken geleden aankondigde tijdens Cisco Live, moet GreenLake Intelligence agentic mogelijkheden toevoegen aan AIOps.

We kunnen de wens om agentic mogelijkheden toe te voegen aan AIOps overigens heel erg goed begrijpen. Operations is bij uitstek een discipline die voor een groot gedeelte bestaat uit handmatige handelingen die vaak behoorlijk wat tijd kosten, ook al zijn ze niet altijd enorm ingewikkeld. Dat soort handelingen vragen om geautomatiseerd te worden. Met AIOps werd dat voor een deel al bewerkstelligd, maar agentic AI voegt hier nog een extra dimensie aan toe. Het maakt het mogelijk om organisaties nog iets meer uit handen te nemen.

GreenLake Intelligence voegt agentic toe aan hele stack

Vandaag kondigt HPE een bonte verzameling agentic toevoegingen aan, verspreid over te hele stack. We zetten die hier kort op een rijtje.

De eerste stop van GreenLake Intelligence in de stack van HPE is het netwerk. HPE Aruba Networking Central krijgt nieuwe agentic mesh-technologie. Dit houdt in dat AI agents met hoge precisie kunnen bepalen waar een specifiek netwerkprobleem vandaan komt. Ze kunnen vervolgens helpen om het probleem op te lossen, in sommige gevallen kunnen ze dit ook volledig geautomatiseerd doen.

Verder krijgen HPE OpsRamp Software en HPE Alletra Storage een agentic update. OpsRamp had al een copilot sinds vorig jaar, maar krijgt daar nu extra automatisering bij vanuit een agentic command center, in de woorden van HPE. Hiervandaan moeten agents ondersteuning gaan bieden aan mensen rondom alerts, afhandeling van incidenten en assisteren bij het bepalen van de oorzaak van een probleem. Via GreenLake Intelligence moet het zo mogelijk worden om dit soort zaken soepeler te laten verlopen over de hele stack van compute, netwerk, storage, virtualisatie en andere softwarelagen.

Ook op het gebied van storage zet HPE stappen in de agentic wereld. De Alletra Storage MP X10000 krijgt ondersteuning voor Model Context Protocol (MCP) servers. Daarmee kunnen ontwikkelaars en beheerders data-management orkestreren via GreenLake Copilot en andere interfaces.

Beschikbaarheid

GreenLake Intelligence wordt gaandeweg uitgerold over het hele HPE-portfolio. De GreenLake Copilot beta start in het derde kwartaal van 2025. HPE Aruba Networking Central met agentic mesh komt ook in Q3 beschikbaar, terwijl de Alletra Storage MP X10000 met Model Context Protocol-ondersteuning voor de tweede helft van 2025 op de planning staat.

Met GreenLake Intelligence laat HPE zien dat het de transitie naar agentic AI serieus neemt. Of deze aanpak organisaties echt van complexe handmatige processen naar een autonome cloud-wereld brengt, valt nog te bezien. Stappen zoals die HPE vandaag zet zijn echter wel belangrijk om daar achter te komen.