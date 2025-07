ASML waarschuwt voor beperkte groei ondanks sterke kwartaalcijfers

ASML boekte in het tweede kwartaal sterke resultaten met 5,54 miljard euro aan nieuwe orders. Toch durft de Nederlandse chipmachinebouwer geen groei te garanderen voor 2026. Geopolitieke spanningen en handelsconflicten zetten vraagtekens bij de toekomst.

De chaotische uitrol van nieuwe handelsmaatregelen maakt het voor chipbedrijven moeilijk om grote investeringen te plannen. Dit zorgt voor extra voorzichtigheid in de markt voor chipproductie-apparatuur, ook bij ASML.

“We blijven toenemende onzekerheid zien door macro-economische en geopolitieke ontwikkelingen”, zegt CEO Christophe Fouquet. Hij benadrukt dat ASML zich wel voorbereidt op groei in 2026, maar deze nog niet kan bevestigen.

De netto boekingen van ASML in het tweede kwartaal lagen fors boven de verwachtingen. Analisten hadden gerekend op 4,44 miljard euro, maar het bedrijf noteerde 5,54 miljard euro. Deze prestatie laat zien dat de vraag naar geavanceerde chipmachines sterk blijft.

Voor het derde kwartaal verwacht ASML netto verkopen tussen 7,4 miljard en 7,9 miljard euro. Dit ligt onder de analistenverwachtingen. Voor het hele jaar rekent het bedrijf op 15 procent omzetgroei.

Tariefdreiging zorgt voor voorzichtigheid

De voorzichtigheid van ASML hangt samen met de dreiging van Amerikaanse tarieven. Fouquet wijst specifiek op potentiële tarieven voor nieuwe systemen en onderdelen naar de VS. Ook de mogelijke reactie van andere landen met wedervergeldingsmaatregelen baart zorgen.

Deze tariefdreiging kan volgens de CEO ook de brutomarge van ASML negatief beïnvloeden. Vooral halfgeleiders zijn momenteel vrijgesteld van Amerikaanse invoerheffingen, maar de onzekerheid over chipproductie-apparatuur blijft bestaan.

Ondanks de onzekerheid ziet Fouquet positieve signalen. “Vooruitkijkend naar 2026 zien we dat de fundamentals van onze AI-klanten sterk blijven”, aldus de CEO. De Nederlandse chipequipmentmaker profiteert van de opkomst van artificial intelligence. Grote technologiebedrijven investeren massaal in chips en datacenters, wat de vraag naar ASML’s machines aanjaagt.

Geopolitieke druk houdt aan

ASML krijgt steeds meer te maken met geopolitieke spanningen rond de chipindustrie. Nederland sloot recent de meeste ASML-verkopen aan China uit van exportdata voor dual-use goederen.

De onvoorspelbare aanpak van de regering Trump zorgt voor extra marktvolatiliteit. Dit verklaart waarom ASML nu voorzichtiger is geworden met voorspellingen voor de langere termijn. ASML verwacht dat de marktvraag uiteindelijk sterk zal blijven door de AI-revolutie. De vraag is alleen of geopolitieke ontwikkelingen deze groei kunnen vertragen of verstoren.