Nederland sluit ASML-verkopen aan China uit van exportdata

De Nederlandse overheid heeft besloten om de meeste ASML-verkopen aan China uit te sluiten van de exportgegevens voor zogeheten ‘dual-use-goederen’. Deze goederen voor tweeërlei gebruik kennen een civiele en militaire toepassing.

De nieuwe maatregel was nog niet eerder publiekelijk bekend, maar Reuters schrijft nu op basis van informatie van de overheid over het besluit. Het Nederlandse kabinet neemt de beslissing over de export van ASML-machines naar China in een tijd waarin de spanningen over chips oplopen. Vanaf 2025 zullen de meeste verkopen van ASML aan China niet meer worden opgenomen in de exportgegevens voor dual-use goederen.

Voor de export van dual-use goederen buiten de EU geldt vaak een vergunningsplicht. Dit omdat de goederen kunnen worden gebruikt voor militaire doeleinden. De overheid heeft hierdoor extra zicht op de handel met het buitenland.

ASML kreeg al eerder te maken met beperkende maatregelen voor de handel met China, maar wist in 2024 toch meer dan 7 miljard euro omzet te genereren uit het land. Het specificeert echter niet per regio welke apparatuur verkocht wordt.

Impact op transparantie

De nieuwe regeling heeft gevolgen voor de transparantie van de handel in geavanceerde chipmachines. Door deze verandering wordt het moeilijker om inzicht te krijgen in de omvang van de export van ASML-apparatuur naar China. Dit kan tot discussie leiden over de balans tussen nationale veiligheid en economische belangen. Eerder deze week besloot de minister van Buitenlandse Handel de exportrestricties aan te scherpen.