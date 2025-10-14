Oracle gaat 50.000 AMD-chips inzetten voor AI-workloads

AMD’s Instinct MI450-chips verschijnen volgend jaar. Oracle gaat vanaf het derde kwartaal van 2026 circa 50.000 ervan inzetten.

Oracle breidt hiermee het eigen portfolio uit voorbij bestaande investeringen in Nvidia-hardware. Wie echter kiest voor een AI-stack met open standaarden, zal kunnen profiteren van de concurrentiestrijd tussen AMD en Nvidia. Dat niet alleen: de MI450 verschijnt vermoedelijk eerder dan Nvidia’s Vera Rubin-GPU’s.

Bestaande Nvidia-klanten zullen alleen niet zomaar af kunnen stappen van het ecosysteem rondom CUDA, de programmeertaal en het ontwikkelplatform voor Nvidia-apparatuur. AMD kent ROCm als open-source alternatief en heeft de technologie volwassen gemaakt, maar CUDA-gedreven lock-in houdt Nvidia in het zadel. AI-ontwikkelaars bezitten regelmatig simpelweg meer kennis van CUDA dan andere opties.

Groeiende vraag naar AI-capaciteit

Volgens Oracle en AMD vragen toekomstige AI-modellen om meer capaciteit dan huidige AI-clusters leveren. Die conclusie heeft ook OpenAI, een partner van zowel Oracle als AMD, getrokken. Daarom zal er ook 1 Gigawatt aan AMD-chips verschijnen om OpenAI te voorzien van AI-capaciteit.

Timing en uitrol

De eerste fase van de deal tussen Oracle en AMD start in het derde kwartaal van 2026 met de implementatie van 50.000 MI450-processors. Verdere uitbreiding is gepland voor 2027 en daaropvolgende jaren. De “AI superclusters” worden aangedreven door AMD Helios, een rackscale architectuur die we eerder dit jaar tijdens AMD’s Advancing AI-evenement omschreven:

Bodemloze put?

De samenwerking tussen Oracle en AMD is een van vele deals tussen de grote AI-spelers. Op papier gaat het voortdurend om miljardeninvesteringen. Feitelijk verschuift geld dat Nvidia in OpenAI stopt weer naar AMD, terwijl partijen als Oracle, Amazon en Microsoft miljarden stoppen in Nvidia om zich te verzekeren van nieuwe AI-hardware.

Dit alles wordt ook vandaag verklaard vanuit het idee dat er een onophoudelijke vraag naar AI-capaciteit is. Echter is de volgende stap dat AI ook werkelijk geld oplevert en deze gigantische investeringen legitimeert. Daar moeten we nog altijd op wachten.