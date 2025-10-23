Europa zet stap richting eigen satellietmacht

Drie grote Europese lucht- en ruimtevaartbedrijven, Airbus, Thales en Leonardo, bereikten een akkoord om hun satellietactiviteiten samen te voegen tot één nieuw bedrijf. De fusie versterkt de Europese positie in de commerciële ruimtevaartsector. Ook moet het concurreren met Elon Musks Starlink (foto).

Dit meldt Reuters. Volgens de betrokken ondernemingen zal de nieuwe organisatie, die in 2027 van start moet gaan, een jaarlijkse omzet van ongeveer 6,5 miljard euro genereren en werk bieden aan zo’n 25.000 mensen verspreid over Europa. Techzine meldde al dat Airbus een belang krijgt van 35 procent. Thales en Leonardo krijgen elk 32,5 procent. De onderneming zal onder gezamenlijke controle staan, met een bestuursstructuur die evenwicht tussen de drie partijen moet waarborgen.

De samenwerking is het resultaat van maandenlange onderhandelingen onder de codenaam Project Bromo. Het model is geïnspireerd op MBDA, de gezamenlijke Europese raketbouwer waarin Airbus, Leonardo en BAE Systems samenwerken. Door de krachtenbundeling hopen de bedrijven jaarlijks honderden miljoenen euro’s aan synergievoordelen te realiseren, al wordt pas na enkele jaren een concreet effect verwacht.

Moeizame onderhandelingen

De gesprekken tussen de drie bedrijven liepen eerder dit jaar tijdelijk vast. Bronnen meldden dat vooral de verdeling van zeggenschap en de waardering van de verschillende onderdelen voor vertraging zorgden. Uiteindelijk werd in de zomer toch een doorbraak bereikt, waarna de bedrijven de fusieplannen konden afronden. Tegelijkertijd lijkt er ook politieke steun te ontstaan voor het initiatief.

De fusie is bedoeld als antwoord op de verschuiving in de satellietmarkt. Traditionele producenten van grote geostationaire satellieten hebben moeite om te concurreren met de goedkope constellaties van kleine satellieten in een lage baan om de aarde. Die verschuiving wordt aangevoerd door commerciële spelers als SpaceX met Starlink. En tevens door Amerikaanse en Aziatische concurrenten die snel marktaandeel winnen.

Inhoudelijk zal de nieuwe onderneming de activiteiten van Thales Alenia Space en Telespazio combineren met verschillende ruimte- en digitale divisies van Airbus, aangevuld met de resterende ruimteactiviteiten van Leonardo en Thales SESO. Het doel is een geïntegreerde Europese speler te creëren die zowel productie als dienstverlening in de ruimtevaart kan aanbieden.

De drie bedrijven schrapten de afgelopen jaren gezamenlijk ongeveer drieduizend banen in hun ruimtevaarttakken. Over nieuwe bezuinigingen is niets aangekondigd, maar vakbonden zullen worden geraadpleegd zodra het project verder vorm krijgt.

Toezichthouders moeten fusie goedkeuren

Eerder meldde Techzine dat de nieuwe onderneming mogelijk wordt gevestigd in Toulouse. Dat is de thuishaven van Airbus. De geschatte waarde van het nieuwe bedrijf ligt volgens bronnen rond de tien miljard euro.

De fusie moet nog worden goedgekeurd door de Europese toezichthouders. Die waren in het verleden terughoudend met vergelijkbare consolidaties in de defensie- en ruimtevaartsector. De top van Airbus, Thales en Leonardo benadrukt dat het project essentieel is om de technologische onafhankelijkheid van Europa te waarborgen. En om wereldwijd een rol van betekenis te blijven spelen in de strategische ruimte-industrie.