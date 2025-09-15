Airbus, Thales en Leonardo werken aan satellietbouwer

Airbus, Thales en Leonardo werken aan een ingrijpende herschikking van de Europese satellietsector. De drie lucht- en ruimtevaartgroepen zijn in gesprek over de oprichting van een gezamenlijke onderneming die naar verwachting een waarde van zo’n 10 miljard euro zal hebben.

Dit meldt Reuters. Volgens ingewijden wordt er binnen enkele weken een eerste overeenkomst verwacht, al benadrukken betrokkenen dat niets definitief is.

Het initiatief draagt de naam Project Bromo en moet leiden tot een nieuwe Europese satellietfabrikant met een hoofdkantoor in Frankrijk. Daarmee willen de bedrijven de krachten bundelen tegenover grote concurrenten uit China en de Verenigde Staten, waaronder Starlink van Elon Musk. De opkomst van goedkope satellieten in een lage baan om de aarde heeft de druk op Europese fabrikanten vergroot om samen te werken.

De gesprekken verliepen niet zonder obstakels. In de zomer stokten de onderhandelingen, omdat de partijen het niet eens konden worden over de governance en de waardering van de activiteiten. Volgens drie bronnen leken de gesprekken zelfs op instorten te staan. Inmiddels is er opnieuw vooruitgang geboekt. Men werkt aan een memorandum van overeenstemming dat mogelijk eind september kan worden ondertekend. Tegelijkertijd waarschuwen de bronnen dat de timing kan verschuiven en dat een akkoord nog altijd kan afketsen.

Airbus-CEO Guillaume Faury zei deze week dat de drie bedrijven onderweg zijn naar een overeenkomst. Ze voeren inmiddels ook gesprekken met Europese regeringen. Volgens hem werkt men aan goedkeuring door toezichthouders op het gebied van mededinging. Ook legden de bedrijven contact met de belangrijkste stakeholders. Michael Schoellhorn, topman van Airbus Defence and Space, benadrukte in een interview dat dit soort trajecten altijd uit twee fasen bestaat. Namelijk een raamovereenkomst en daarna een afrondende fase die leidt tot de uiteindelijke deal. Hij verwacht dat een eerste ondertekening mogelijk in 2025 plaatsvindt.

Politieke steun lijkt mogelijk

Over de eigendomsstructuur wordt nog onderhandeld. Bronnen stellen dat de joint venture waarschijnlijk in drie gelijke delen wordt opgesplitst. Vanwege de gevoelige aard van satelliettechnologie zal de onderneming bovendien aparte nationale entiteiten bevatten om belangen van overheden te beschermen. Politieke steun lijkt er voorlopig te zijn, maar formele goedkeuring door de betrokken landen is noodzakelijk.

De nieuwe onderneming zou te vergelijken zijn met de oprichting van raketbouwer MBDA, die in 2001 ontstond uit een fusie van Britse, Franse en Italiaanse bedrijven. Net als bij MBDA wordt verwacht dat grensoverschrijdende activiteiten worden gecombineerd met nationale onderdelen die specifiek gericht zijn op de bescherming van strategische belangen.

Eerdere pogingen om een Europese satellietkampioen te creëren strandden vaak op zorgen over mededinging of op nationale rivaliteit. De geopolitieke ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de snelle groei van de commerciële markt hebben de urgentie echter vergroot. Europa wil zijn soevereine capaciteiten versterken, terwijl de Verenigde Staten hun beleid bijstellen en de afhankelijkheid van buitenlandse technologie politiek gevoeliger is geworden.

Volgens bronnen wordt de nieuwe onderneming waarschijnlijk gevestigd in Toulouse, de thuisbasis van Airbus. Daarmee zou Europa beschikken over een zelfstandige satellietfabrikant die op wereldschaal kan concurreren met de grootste spelers.