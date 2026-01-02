Starlink verlaagt satellieten voor meer ruimteveiligheid

SpaceX gaat in 2026 de banen van ongeveer 4.400 Starlink-satellieten verlagen van 550 naar 480 kilometer hoogte. De aanpassing moet de veiligheid in de ruimte verhogen door de kans op botsingen te verkleinen en defecte satellieten sneller uit hun baan te laten vallen.

Michael Nicolls, vice president engineering bij Starlink, laat weten dat het bedrijf alle satellieten die momenteel op ongeveer 550 kilometer hoogte draaien gedurende 2026 zal verplaatsen. De beslissing komt nadat een Starlink-satelliet in december een storing kreeg en een kleine hoeveelheid puin veroorzaakte. De communicatie met het ruimtevaartuig viel uit op 418 kilometer hoogte.

Het bedrijf meldde destijds dat de satelliet snel vier kilometer in hoogte daalde, wat mogelijk wijst op een explosie aan boord.

“Het verlagen van de satellieten resulteert in het condenseren van Starlink-banen en zal de ruimteveiligheid op verschillende manieren verhogen”, aldus Nicolls. Hij voegt toe dat het aantal puinobjecten en geplande satellietconstellaties significant lager is onder de 500 kilometer, waardoor de totale kans op botsingen afneemt.

Groeiende drukte in de ruimte

Het aantal ruimtevaartuigen in een baan om de aarde is de afgelopen jaren sterk gestegen. Bedrijven en landen wedijveren om tienduizenden satellieten te lanceren voor internetconstellaties en andere ruimtediensten zoals communicatie en aardobservatie.

SpaceX is via Starlink uitgegroeid tot ’s werelds grootste satellietoperator. Het netwerk van bijna 10.000 satellieten biedt breedbandinternet aan consumenten, overheden en zakelijke klanten. In 2019 verlaagde SpaceX al eens de hoogte van internet-satellieten om ruimtepuin te vermijden.

Volgens Nicolls coördineert SpaceX het verlagen van de banen nauw met andere satellietoperators, toezichthouders en USSPACECOM. De betrouwbaarheid van Starlink-satellieten, slechts twee defecte exemplaren in een vloot van meer dan 9.000 operationele satellieten, draagt bij aan de veiligheid van de constellatie.

