ChipNL Competence Centre democratiseert de chipsector

Het wemelt van de chipexpertise in Nederland. Om start-ups en kleinere bedrijven een betere kans van slagen te geven, tracht het ChipNL Competence Centre ze toegang te verschaffen tot deze kennis. Met toegang tot Europese pilot-lines en het EU Chips Design Platform moet de gehele chipsector door samenwerking vooruit geholpen worden.

Partners zijn Brainport Development, ChipTech Twente, High Tech NL, imec the Netherlands, JePPIX, Oost NL, TNO en de Technische Universiteit Eindhoven. Financiering komt van de Europese Unie en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Managing director Elly Zwartkruis benadrukt dat het ChipNL Competence Centre expertise, ondernemerschap en innovatie samenbrengt. Het moet de Nederlandse chipsector internationaal versterken en bedrijven van elke omvang ondersteunen.

Voortrekkersrol

Het centrum richt zich op gebieden waar Nederland vooroploopt. Denk aan chipapparatuur waaronder lithografiemachines; de meeste mensen zullen hierbij enkel aan ASML denken, maar ook een speler als BE Semiconductor uit Duiven speelt in het vervaardigen van een processor een belangrijke rol. Ook chipontwerp voor automotive en medische technologie krijgen aandacht, waarvan de focus veelal ligt op het maximaliseren van opbrengsten en efficiëntiewinsten op volwassen chipprocedé’s. Daarnaast is er aandacht voor heterogene integratie (het combineren van verschillende soorten chips in één package), net als fotonica en quantumtechnologie.

Volgens Minister van Economische Zaken Vincent Karremans creëert de verbinding tussen bedrijven, kennisinstellingen en regio’s betere toegang tot talent, faciliteiten en financiering. “Dat geeft onze chipsector de middelen om sneller te groeien en de Nederlandse economie structureel te versterken,” aldus Karremans.

Concrete diensten voor bedrijven

Bedrijven kunnen via het centrum hun chipoplossingen testen en valideren. Een innovatief design platform wordt ontwikkeld en benut. Talentprogramma’s moeten vaardigheden in de sector versterken.

Het centrum begeleidt ook bij financiering en helpt bij het benutten van netwerken en partnerships. De internationale zichtbaarheid van Nederlandse bedrijven krijgt een impuls, wat deuren naar nieuwe markten moet openen. Bovenal consolideert het de samenwerking binnen een sector die sowieso al vrij veel kennis uitwisselt. Veelal is dit uit noodzaak: de kosten om allerlei uiteenlopende standaarden te ontwikkelen en onafhankelijk tot nieuwe implementaties te komen, zijn niet te overzien. De meeste vooruitgang in de chipsector vindt dan ook plaats door uitwisseling van IP, en de winsten voor kleinere spelers zitten regelmatig in het verhandelen van die IP.

