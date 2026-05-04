SK Hynix loopt uit op Samsung door onzekerheid rond staking

De aandelen van Samsung Electronics blijven achter bij die van SK Hynix. Dit ondanks een wereldwijde opleving in chipaandelen door optimisme rond AI. Volgens analisten speelt vooral de oplopende spanning tussen Samsung en zijn personeel een rol in het verschil in prestaties.

Dit meldt Bloomberg. De spanningen kwamen op 23 april duidelijk naar voren, toen de vakbond een grootschalige actie organiseerde om een groter aandeel in de winst uit de chipdivisie te eisen. Hoewel het om een demonstratie ging en geen volledige staking, wordt dit gezien als een belangrijk signaal dat het conflict escaleert.

De situatie kan verder verslechteren. De vakbond heeft aangekondigd dat werknemers vanaf 21 mei het werk voor achttien dagen willen neerleggen als er geen akkoord wordt bereikt met het management. Die dreiging zorgt voor onzekerheid bij beleggers, juist op een moment dat de vraag naar geavanceerd geheugen voor AI-toepassingen sterk groeit.

Stakingsrisico overschaduwt groeiverwachtingen

Volgens marktkenners blijft het vertrouwen in de structurele groei van high-bandwidth memory intact, maar weegt het risico op een staking bij Samsung zwaar mee in de waardering van het aandeel. Andere chipbedrijven, waaronder MediaTek en ASE Technology Holding, profiteren wel van het positieve sentiment en laten sterkere koersontwikkelingen zien.

Het conflict draait om de verdeling van winst. De vakbond eist dat een groter deel van de operationele winst naar werknemers van de chipdivisie gaat. Een eerder voorstel van Samsung, waarin bonussen en loonsverhogingen waren opgenomen, werd afgewezen.

Samsung geeft aan dat het de gesprekken met de vakbond wil voortzetten en de situatie volgens de geldende procedures afhandelt. Tegelijkertijd stelt het bedrijf voorbereid te zijn op een mogelijke staking en maatregelen te treffen om verstoringen in de productie te beperken.

Financieel gezien presteert Samsung sterk. De halfgeleiderdivisie boekte recent uitzonderlijk hoge winsten, mede dankzij de vraag vanuit AI-datacenters. Analisten waarschuwen echter dat extra kosten door mogelijke concessies aan personeel of bonusregelingen de winstgevendheid kunnen drukken.

Bij SK Hynix is de situatie stabieler. Het bedrijf wist eerder al afspraken te maken met werknemers over winstdeling, waardoor een vergelijkbaar conflict uitbleef. Dat biedt volgens analisten een voordeel in de huidige markt.

Onderzoeksbureaus zoals Citigroup hebben hun verwachtingen voor Samsung inmiddels verlaagd, mede vanwege de mogelijke impact van het arbeidsconflict. Tegelijkertijd zien analisten kansen voor SK Hynix, onder meer omdat eventuele verstoringen bij Samsung kunnen leiden tot gunstigere marktomstandigheden voor concurrenten.