Grote wereldwijde storing bij Cloudflare grotendeels opgelost

Update 16:39 – Clouflare heeft de storing die eerder vandaag verschillende websites en apps onbereikbaar maakte grotendeels opgelost. “Wij blijven toezicht houden op eventuele nieuwe problemen”, verzekert Cloudflare.

Update 14:20 – Zojuist heeft Cloudflare een update gegeven. “Het probleem is geïdentificeerd en er wordt aan een oplossing gewerkt”, aldus het bedrijf. Echter werken nog niet alle websites en apps naar behoren.

Origineel – Cloudflare bevestigde dat het te maken heeft met een wereldwijde storing. De impact was tijdelijk enorm, maar Cloudflare zegt dat de diensten geleidelijk aan het herstellen zijn.

De storing werd gauw op verschillende fora besproken. Ook op Downdetector stroomden de berichten binnen. In enkele minuten tijd verschenen er 5.000 meldingen dat Cloudflare onbeschikbaar was. Omdat het bedrijf de verbinding mogelijk maakt naar talloze websites, zullen veel meldingen van problemen bij deze sites de Cloudflare-storing als oorzaak kennen.

Cloudflare blijft updates geven van de problemen. Momenteel is het bedrijf nog bezig met een herstelpoging. Met name 500-fouten (een generieke foutmelding van een serverprobleem), het Cloudflare Dashboard en de API domineerden, aldus Cloudflare.

