Odido-storing door stroomuitval datacenter (update)

Odido kampte met een storing. Eerder berichtten we over vele klachten bij klanten van KPN en Ziggo, maar daar was enkel sprake bij een korte piek. Het zou kunnen dat deze gebruikers contact probeerden te leggen met Odido-gebruikers. KPN meldt dat er geen storingen zijn geweest op het eigen netwerk.

De storing bij Odido leek te zijn begonnen rond 8.30 uur, maar is inmiddels verholpen. Klanten meldden vooral problemen met mobiel internet. Ook bij zakelijke provider Eurofiber, die het netwerk van Odido gebruikt, kwamen honderden meldingen binnen. De meldingspiek bij de andere twee providers volgde een halfuur later.

Later werd bekend dat de boosdoener een stroomstoring bij een datacenter was. Tegenover Tweakers stelde de internetprovider dat klanten door deze storing een ‘instabiele ervaring’ met het netwerk konden hebben.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste storing bij een grote internetprovider de afgelopen tijd. In juni kampte Odido al met drie storingen in drie dagen tijd. De problemen werden toen veroorzaakt door een DNS-storing, de nasleep daarvan en een kabelbreuk.

Ook in augustus waren er problemen met het netwerk van dat bedrijf. Die storing ontstond tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een datacenter. Bij Ziggo was er in februari een lokale storing in en rond Rotterdam.

Odido heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de uitrol van een geheel nieuw 5G-netwerk. Door deze vervanging van oude apparatuur ontstonden er regelmatig lokale verbindingsproblemen bij eindgebruikers. In ruil voor dat tijdelijk leed zou het Odido-netwerk wel toekomstbestendig moeten zijn. Eén van de speerpunten van de provider is momenteel Klik&Klaar, dat 5G-verbindingen aanbiedt via een kastje dat enkel een stopcontact nodig heeft.